«Сравни» запустил сервис для проверки результатов ЕГЭ

Финансовый маркетплейс «Сравни» продолжает развитие бизнес-вертикали «Сравни.Образование». Компания запустила возможность мгновенного получения результатов ЕГЭ через удобные каналы.

Новый сервис от «Сравни» автоматически пришлет итоговые баллы уже в готовом виде. Чтобы получить результаты, необходимо просто зарегистрироваться на сайте «Сравни». Результаты придут через несколько минут после их публикации на официальном портале ЕГЭ. Пользователи смогут выбрать удобный канал –– например, уведомление в мессенджерах, по электронной почте или через SMS.

«Направление «Сравни.Образование» появилось несколько лет назад как витрина сравнения образовательных курсов. Внутри компании оно развивается быстро: на нашем сайте уже представлены все популярные школы и направления образования. Интерес пользователей к продукту растет ежемесячно: так, в I квартале 2024 г. трафик направления вырос на 20% к IV кварталу 2023 г. Сейчас направление расширили новой функцией для будущих абитуриентов и их родителей — мы помогаем быстро и удобно получить информацию о результатах ЕГЭ без ожидания и самостоятельных проверок официального источника», — сказал руководитель направления Александр Сырычко.

«Сравни.Образование» — агрегатор образовательных курсов от популярных онлайн-школ. На витрине представлено множество направлений для обучения: от маркетинга, аналитики и программирования до ЕГЭ и ОГЭ, курсов по красоте и здоровью и саморазвитию. На «Сравни» представлено 130 школ, 5 тыс. онлайн-курсов, а также множество отзывов учеников о школах. Тысячи студентов воспользовались помощью «Сравни.Образование» и приобрели курсы со скидками до 60%.