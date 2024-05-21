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«Ростелеком» в Свердловской области организует видеонаблюдение за ЕГЭ-2024

Компания «Ростелеком» в Свердловской области организует видеонаблюдение за основным периодом Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет с 23 мая по 5 июля 2024 г. Специалисты провайдера задействуют 3258 камер видеонаблюдения, установленных в 1629 аудиториях. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Онлайн-трансляция будет вестись из 162 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Наблюдение за сдачей ЕГЭ в офлайн-формате пройдет в 10 пунктах. «Ростелеком» обеспечит хранение записей на специальном сервере в центре обработки данных до 2 марта 2025 г. Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на специальный портал.

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Ростелеком
«Ростелеком» в Свердловской области организует видеонаблюдение за ЕГЭ-2024

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Наша команда с 2014 г. обеспечивает образовательные учреждения системой видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена. Накопленный нами многолетний опыт по реализации этого масштабного проекта позволяет сделать процесс мониторинга максимально эффективным и удобным для пользователей. Во время проведения ЕГЭ мы круглосуточно контролируем функционирования программного обеспечения и его надежную защиту от DDOS-атак».

В 2024 г. «Ростелеком» обновил коммуникации в 245 аудиториях, установив там современное оборудование. Новые программно-аппаратные комплексы также появились в 106 аудиториях Свердловской области. Инфраструктура на базе IP-камер позволяет повысить качество и надежность передачи данных. Все установленные видеоустройства поддерживают высокое разрешение изображения и передают качественный звук. Они расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов.

Нарушения во время экзаменов будут контролировать наблюдатели, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Алгоритмы, работающие на основе технологий машинного зрения, ежедневно будут просматривать онлайн-видеопоток. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена: использования запрещенных предметов (средств связи и шпаргалок) и выноса контрольно-измерительных материалов.

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Нейросеть подаст сигнал при фиксации нарушения, система автоматически отметит его и запись поступит на проверку наблюдателю, затем на утверждение к модератору, а после — на отработку в пункт проведения экзаменов. Такой многоступенчатый контроль позволяет кратно снизить количество нарушений и повысить объективность оценки выпускных экзаменов.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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