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За итоговой аттестацией югорских школьников будут наблюдать с помощью 6000 камер «Ростелекома»

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Югре. Специалисты провайдера задействуют 6070 цифровых камер, смонтированных в 3035 аудиториях. Все устройства работают на базе технологий искусственного интеллекта. Онлайн-трансляция будет вестись из 282 образовательных учреждений ХМАО и регионального центра обработки информации. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Дренин, директор департамента образования и науки ХМАО-Югры: «Основной период государственной итоговой аттестации продлится с 21 мая по 5 июля. За это время в Югре ОГЭ сдадут 21 338 девятиклассников, ЕГЭ — более 9110 выпускников 11 классов. За ходом экзаменов будут смотреть не только умные камеры, но и свыше 900 общественных наблюдателей. Это создаст равные условия для участников испытаний и повысит объективность результатов каждого югорского выпускника».

Все цифровые камеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора. В кадр попадают участники ЕГЭ, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. При этом персональные данные школьников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне. Видео из подавляющего большинства аудиторий транслируется в режиме реального времени на специальный служебный портал.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Система видеонаблюдения “Ростелекома” вкупе с искусственным интеллектом обеспечивает максимальную беспристрастность во время оценки экзаменационного процесса. Камеры выполняют роль невидимых цифровых наблюдателей, не вмешиваясь в саму суть процедуры. В дни проведения ОГЭ и ЕГЭ в Югре наши специалисты круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения, несмотря на то, что она давно зарекомендовала себя как надежного помощника организаторов государственной аттестации».

Выявлять нарушения в ходе экзаменов поможет технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении сомнительной активности система подаст сигнал и автоматически отметит нарушение. Затем запись с нужной минуты поступит на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов прозрачнее.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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