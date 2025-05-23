Больше 17 тыс. камер с искусственным интеллектом от «Ростелекома» будут наблюдать за проведением ЕГЭ на Урале

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения для основного этапа сдачи ЕГЭ-2025 на Урале. Экзамены стартуют сегодня и продлятся до 4 июля 2025 г. В Уральском федеральном округе и Пермском крае задействуют больше 17 тыс. интеллектуальных камер, размещенных в более чем 6600 аудиториях и региональных центрах обработки данных. Трансляция из пунктов проведения экзаменов будет идти на специальный служебный портал, что позволит обеспечить прозрачность процедуры проведения итоговой аттестации. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «В 2025 г. "Ростелеком" подтверждает свою роль технологического партнера, способного решать задачи любой сложности — от федеральных инициатив до проектов регионального масштаба. Системы не только транслируют процесс в реальном времени, но и автоматически выявляют нарушения с точностью до 99%, гарантируя объективность и прозрачность процедуры. Мы защитили телеком-инфраструктуру от кибератак и обеспечили бесперебойную работу даже в самых сложных условиях — от удаленных школ до учреждений ГУФСИН. Это доказывает, что "Ростелеком" готов браться за проекты, требующие высочайшей экспертизы, ответственности и оперативности. Будь то масштабные государственные программы или задачи бизнеса — мы создаем решения, которые работают. Урал для нас не просто регион, а территория, где технологии служат будущему, а партнерство с обществом и властью переходит на качественно новый этап».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «”Ростелеком” уже более 10 лет обеспечивает видеонаблюдение на ЕГЭ, делая процесс максимально эффективным и высокотехнологичным. В 2025 г. в Екатеринбурге проведена масштабная модернизация цифровой инфраструктуры: в 74 пунктах приема экзаменов обновлены кабельные линии, установлены современные коммутаторы и заменено устаревшее оборудование. Дополнительно в 20 аудиториях Свердловской области развернуты новые программно-аппаратные комплексы. Такой точечный и многоступенчатый подход позволяет сделать итоговую аттестацию комфортной, удобной и безопасной для всех участников процедуры».

Камеры в аудиториях установлены так, чтобы охватывать не только рабочие места участников ЕГЭ, но и зоны печати, сканирования и распределения материалов. Нарушения будут фиксироваться как наблюдателями, так и системой анализа поведения на базе нейросетей. Алгоритмы машинного зрения обрабатывают видеопоток, отслеживая подозрительные действия: использование гаджетов, шпаргалок или попытки выноса материалов. При обнаружении нарушения система автоматически отправит сигнал. Запись поступит на проверку наблюдателю, затем — на подтверждение модератору и далее в пункт проведения экзамена для устранения инцидента. Все видеозаписи будут храниться в Центре обработки данных «Ростелекома» до марта 2026 г.