Сдачу ЕГЭ в Челябинской области будут фиксировать более двух тысяч видеокамер «Ростелекома»

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), основной период которого пройдет с 23 мая по 5 июля 2024 г. В каждом помещении установлено не менее двух IP-камер — всего 2 386 устройств в 85 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Охват аудиторий видеонаблюдением составил 100 %, это обеспечивает объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи ЕГЭ. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Все цифровые камеры поддерживают высокое видеоразрешение и транслируют качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные школьников, содержание регистрационных бланков и ответы остаются втайне.

Видео из аудиторий в режиме реального времени будет транслироваться на специальный портал «Смотри ЕГЭ». В пунктах, расположенных в труднодоступных местностях области, будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения также попадет на сайт. Доступ к нему получат представители регионального центра обработки информации (РЦОИ), исполнительной власти, подведомственные организации и наблюдатели.

IP-камеры смонтированы также в 48 аудиториях РЦОИ, где проводится обработка информации, находятся эксперты предметных и апелляционных комиссий.

Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «При организации видеонаблюдения, передаче и хранении видеозаписей “Ростелеком” задействует высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, которые оснащены новейшими системами защиты от хакерских атак. Для повышения надежности запись дополнительно осуществляется на локальную карту памяти, установленную в каждой камере. В дни экзаменов наши специалисты будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от хакерских атак».

Нарушения во время экзаменов проконтролируют наблюдатели, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Машинное зрение ежедневно будет просматривать онлайн-видеопоток, а в офлайне — архивные видео из тысяч аудиторий страны. Система помогает обнаружить подозрительное поведение участников экзамена: использование средств связи и шпаргалок, а также вынос контрольно-измерительных материалов. При нарушении нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит его, и запись поступит на проверку наблюдателю, затем на утверждение к модератору, а после — на отработку в пункт проведения экзаменов. Такой многоступенчатый контроль позволяет повысить объективность оценки выпускных испытаний.

Для пользователей портала организована бесплатная горячая линия в формате 8-800. В течение всего экзаменационного периода специалисты «Ростелекома» будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов России. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,4 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.