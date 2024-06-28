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Результаты ЕГЭ на Госуслугах посмотрели более 3 млн раз

За время выпускных экзаменов в школах итоги единого госэкзамена загрузили на «Госуслугах» 3,18 млн раз. В пики активности количество запросов доходило до 2,2 тыс. в минуту. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Когда было больше всего запросов

11 июня — около 500 тыс. запросов, появились результаты по математике и русскому языку

18 июня — более 660 тыс. запросов, были выгружены итоги по обществознанию, физике и информатике

26 июня — порядка 300 тысяч запросов, стали известны баллы за экзамены по иностранным языкам, истории и биологии

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Бизнес

Посмотреть итоги ЕГЭ может только сам ученик, запросив их в разделе «Документы» на вкладке «Образование». Загруженные результаты можно использовать при поступлении в вуз онлайн. Данные автоматически подтянутся к заявлению. Дополнительно подтверждать их в вузе не нужно.

Сервис разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

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