Mymeet.ai: в преддверии ЕГЭ применение ИИ в образовании выросло на 146%

Эксперты Mymeet.ai, ИИ-ассистента для расшифровки онлайн-встреч и звонков, провели исследование, чтобы выяснить, как изменилось количество применений искусственного интеллекта в онлайн-образовании среди школьников, студентов и репетиторов. Оказалось, что с начала 2025 г. количество онлайн-занятий, в которых применялись ИИ-инструменты, выросло на 146%. Только за май количество применений ИИ в процессе обучения увеличилось на 31%. Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

Исследование проводилось с первого января по 31 мая 2025 г. и охватило 14,605 тыс. обезличенных аудиозаписей лекций, включая школьные занятия, университетские курсы, а также онлайн-занятия с репетиторами на ВКС-платформах.

Динамика роста количества лекций с января 2025 года

С начала 2025 . использование сервисов онлайн-конспектирования с помощью ИИ выросло на 146%. В январе обучающиеся и преподаватели использовали технологию онлайн-транскрибирования 1836 раз, в мае — уже 4527. Наибольший скачок зафиксирован в мае: количество выгруженных конспектов увеличилось на 31% — это самый заметный рост за все второе учебное полугодие.

Эксперты выяснили, для чего школьники и студенты применяют ИИ

Согласно результатам внутреннего опроса пользователей, основная часть обращений к ИИ-инструментам связана с подготовкой к экзаменам (ЕГЭ и сессиям) и контрольным работам. Особенно резко этот показатель вырос в мае и достиг 42%. На втором месте — создание структурированных конспектов сразу после онлайн-занятий (30%). Еще 22% случаев — совместная работа с репетиторами — ИИ помогает формировать персонализированные обзоры и промежуточные итоги занятий. Наконец, 6% применений связаны с повторением сложных тем и самостоятельной работой с материалами вне занятий — в том числе по записи уже прошедших лекций. Это особенно актуально для тех, кто готовится в индивидуальном темпе или догоняет пропущенное.

Использование ВКС укоренилось в онлайн-образовании

Всего за вторую половину учебного года было зафиксировано 7594 онлайн-занятий с применением средств видеоконференц связи. Наиболее популярной платформой стал Zoom — 55% всех занятий. Второе место занимает «Яндекс Телемост» — 23%, на третьем — Google Meet (22%).

Когда проходят онлайн-занятия

По данным исследования, 52% занятий проходят в вечернее время после 18:00. Днем, с 13:00 до 17:00, проводится 29% лекций, а утром с 8:00 до 12:00 — 19%.

Наиболее загруженный день недели — среда: 18% всех онлайн-лекций. Далее следуют четверг (17%) и вторник (16%). Меньше всего занятий проводится в понедельник и пятницу (по 15%). В выходные дни лекции тоже есть — 9% в субботу и 10% в воскресенье.

«Май — это пик нагрузки в системе образования, особенно для школьников, готовящихся к ЕГЭ. Мы наблюдаем серьезное напряжение: большой объем информации, плотный график, высокая эмоциональная вовлеченность. В таких условиях резко возрастает потребность в инструментах, которые помогают не просто усваивать знания, а управлять учебным процессом более эффективно. Это не просто отражение интереса к технологиям. Это маркер системной перегрузки — как у учеников, так и у преподавателей и репетиторов. Люди обращаются к ИИ не из любопытства, а из необходимости: автоматическая фиксация содержания лекций, структурированные конспекты, возможность вернуться к ключевым моментам — все это помогает минимизировать потери информации и работать более адресно», — сказал Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.