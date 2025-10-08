В «МТС Музыке» теперь можно заранее сохранять треки любимых артистов

В сервисе BandLink появилась возможность сделать пресейв в «МТС Музыке». Это инструмент, позволяющий добавлять новые релизы артистов в Избранное до их официального выхода. Функция обеспечивает вовлечение аудитории с момента начала дистрибуции контента, что повышает его шансы попасть в систему персональных рекомендаций и увеличить стартовый объем прослушиваний и лайков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск реализован через интеграцию с сервисом BandLink: исполнители получают способ создать пресейв прямо в личном кабинете, а слушатели — привычный путь взаимодействия со смартлинком. Пользовательский путь начинается с открытия смартлинка, размещенного артистом, и поиска плашки «МТС Музыка». При нажатии кнопки «Пресейв» ожидаемый релиз автоматически сохраняется в личную медиатеку (доступно авторизованным пользователям).

В день премьеры на смартлинке кнопка «Пресейв» автоматически меняется на «Слушать», которая ведет на страницу релиза в мобильное приложение, либо на веб-страницу. Отследить статус релиза можно без смартлинка внутри сервиса — новая музыка окажется в разделе «Избранное».

Функция открывает для артистов новый маркетинговый инструмент, а для слушателей — еще более удобный способ быть ближе к любимой музыке и поддерживать артистов с первых секунд выхода их треков.

Даниил Крючков, директор сервиса «МТС Музыка»: «Общая ценность партнерства МТС Музыки и BandLink — соблюдение интересов представителей индустрии и ее публики. Благодаря пресейвам путь, соединяющий музыканта с поклонниками его творчества, стал более простым и нативным. Теперь артисты заранее могут подогреть и спрогнозировать спрос аудитории на новый релиз, а слушатели — не потерять в информационном шуме музыку любимого исполнителя».

Яна Скотникова, руководитель продукта для артистов в BandLink и «Яндекс Музыке»: «Пресейвы в стримингах через BandLink начали стремительно набирать популярность среди артистов еще в прошлом году — их использовал почти каждый третий исполнитель в России, выпускающий новый релиз. Сегодня пресейвы стали неотъемлемой частью промо кампаний артистов. Мы рады, что благодаря нашему индустриальному партнерству с «МТС Музыкой» у слушателей появилась возможность сохранить ожидаемую новинку в еще одном стриминге, а у артистов — привлечь внимание своей аудитории на этой платформе. Это расширяет возможности BandLink как экосистемы инструментов для продвижения артистов».