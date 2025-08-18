ИТ-компании усиливают требования к навыкам руководителей — что ждет управленцев во второй половине 2025 года

Во второй половине 2025 г. большинство ИТ-компаний планируют повысить требования к компетенциям руководителей — как техническим, так и гибким. По данным hh.ru, 70% ИТ-работодателей уже используют фильтр по навыкам при подборе персонала, а каждая четвертая компания делает это на постоянной основе. При этом треть ИТ-компаний ощущает дефицит квалифицированных управленцев особенно остро, а 6 из 10 прогнозируют его усиление в ближайшие пять лет. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Рост требований во многом объясняется сочетанием трех факторов. Во-первых, стремительным развитием технологий, которое требует от руководителей умения быстро перестраивать процессы и адаптировать команды к изменениям рынка. Во-вторых, на ситуацию влияет острый дефицит квалифицированных управленцев: 65% ИТ-компаний отмечают, что им не хватает специалистов с нужными компетенциями, а 66% сталкиваются с завышенными ожиданиями по зарплате. Наконец, конкуренция за проекты и талантливых сотрудников стала настолько высокой, что именно управленец сегодня определяет эффективность бизнеса и способность команды оставаться мотивированной.

Согласно опросу hh.ru, работодатели ИТ-сектора особенно ценят у руководителей лидерство и умение вдохновлять команду — об этом заявили 83% респондентов. Стратегическое мышление также входит в число ключевых требований (78%), ведь без него невозможно выстраивать долгосрочные цели. Немаловажными остаются гибкость и адаптивность (64%), умение работать в условиях неопределенности (65%), а также цифровая грамотность, необходимая для эффективного управления современными проектами (43%).

Важна не только техническая экспертиза, но и умение выстраивать коммуникации, вести проекты, внедрять культуру самообразования.

Как оценивают и развивают компетенции

76% работодателей анализируют предыдущий опыт и достижения кандидатов, 65% оценивают софт-скиллы и лидерский потенциал, 48% используют глубинные интервью и кейсовые задания. Для развития управленческих компетенций компании применяют корпоративное обучение (62% в ИТ), систему наставничества (55%) и вовлечение руководителей в запуск новых направлений (71%).

В 2025 г. качественный ИТ-менеджмент становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности бизнеса. Руководитель, сочетающий техническую экспертизу, стратегическое видение и продвинутые навыки коммуникации, способен не только удержать команду, но и ускорить рост компании в условиях усиливающейся конкуренции.