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Компания Exeplant fabricaONE.AI представила новую версию ExeMES 3.1

Компания Exeplant fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявляет о выпуске версии 3.1 системы управления производственными процессами ExeMES. Ключевым результатом обновления стала не только возможность в автоматическом режиме собирать данные с оборудования, но и напрямую транслировать на производственные линии необходимые технологические параметры, исключая влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Производственным предприятиям часто приходится полагаться на ручной ввод данных операторами. Это создает операционные риски: ошибки учета, искажение технологических параметров и сложности в обеспечении стабильного качества продукции, особенно при жестких требованиях к контролю производственных процессов. Для устранения этих ограничений в версии ExeMES 3.1 реализован ряд ключевых обновлений.

Новый модуль ExeMES Device Connector для подключения к оборудованию по протоколу OPC UA с поддержкой аутентификации и шифрования на базе сертификатов безопасности. С его помощью можно: настраивать OPC UA-теги для чтения и записи параметров, а также расчетные теги на их основе; автоматически регистрировать объем производства и потребления по накопленным и абсолютным значениям тегов; фиксировать изменения состояния оборудования: работу, простой и прочие; записывать параметры журнала данных; читать и передавать в оборудование значения спецификаций операций.

Новая функциональность Спецификации операций позволяет задавать для производственной операции целевые параметры процесса, например, уставки по давлению и температуре. Спецификации настраиваются в ExeMES Client. В ExeMES RuntimeClient оператор видит текущие значения, получает фактические показатели с оборудования и передает целевые значения на оборудование через ExeMES Device Connector.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В версии 3.1 расширены возможности управления качеством: пробы теперь можно создавать на любой материал, участвующий в операции; появились возможности по управлению режимом контроля выхода результатов анализа за пределы ввода; обязательность фиксации отбора пробы теперь перед вводом результатов анализов теперь регулируется на уровне спецификации управления качеством; результаты анализа проб можно удалять.

В релиз вошел большой пакет исправлений, повышающих стабильность и корректность работы приложения. Версия ExeMES 3.1 делает следующий шаг к замкнутому контуру управления: система не только собирает данные с оборудования без ручного ввода, но и передает на него целевые параметры. Это сокращает ошибки при вводе данных, повышает достоверность учета и помогает точнее соблюдать технологические режимы.

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