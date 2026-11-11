Началось создание государственного ЦОД уровня Tier III в здании легендарного ГВЦ Госплана СССР

«Аналитический центр при Правительстве России» планирует создать ЦОД в историческом здании главного ВЦ Госплана СССР. Центр планирует заплатить 6 млн руб. на разработку проектной документации, а вся инфраструктура без серверного оборудования может обойтись в сумму до 150 млн руб. Известны и первые характеристики: ЦОД уровня надежности Tier III разместится на первом этаже, будем иметь небольшую мощность в 100 кВт, предстоит большой объем работ по созданию систем обеспечения работы и безопасности.



В поиске подрядчика

Как выяснил CNews, учрежденная государством АНО «Аналитический центр при Правительстве России» ищет подрядчиков для подготовки проектной документации на создание ЦОДа в здании бывшего Главного вычислительного центра (ГВЦ) Госплана СССР в Москве (проспект Академика Сахарова, 12).

Аналитический центр провел запрос о стоимости разработки проектной документации для ЦОДа в октябре 2026 г., процесс выбора подрядчика пока не завершен. После заключения договора документация должна быть готова в течение 2 месяцев, следует из документации для контрагентов, размещенной на сайте «Росэлторг».

Согласно техзаданию, речь идет о мини-ЦОДе мощностью оборудования в 100 кВт. Его планируется разместить на первом этаже бывшего ГВЦ. В ЦОД перенесут оборудование из существующей серверной.

Характеристики ЦОД

Согласно спецификации, предусмотрен уровень надежности ЦОДа Tier III (классификации Uptime Institute, инженерные системы можно обслуживать без остановки работы) со схемой резервирования 2N (полное дублирование всех компонентов: основной и резервный контуры работают независимо) и резервированием системы холодоснабжения не ниже N+1 (один дополнительный резервный элемент сверх необходимого минимума).

Планируемая мощность ИТ-оборудования (информационно-технологического оборудования, то есть серверов и сетевых устройств) составляет не менее 100 кВт, а общая потребляемая мощность — не менее 120 кВА (киловольт-ампер, полная мощность). Инфраструктура рассчитана на 10–12 полноценных стоек с высокой плотностью размещения оборудования. Для бесперебойной работы предусмотрены АКБ (аккумуляторные батареи) с временем автономной работы не менее 5 минут на каждом вводе.

ИИ В ГВЦ Госплана СССР создадут ЦОД

Технологические шкафы и щитовое оборудование должны быть выполнены в предпочтительных цветах по палитре RAL (международный стандарт цветовых кодов) — 7035/9005. Инфраструктура будет построена на базе масштабируемой структурированной кабельной системы (СКС) — комплексной кабельной инфраструктуры здания.

Помимо инженерных систем (фальшпол, прецизионные кондиционеры с поддержанием температуры ±1 °C и влажности ±5%, структурированная кабельная система с поддержкой скоростей до 100 Гбит/с), особое внимание в техническом задании уделено безопасности. В качестве газового огнетушащего вещества заказчик требует использовать экологичный и безопасный для электроники хладон Novec 1230 (или аналоги).

Отдельным требованием к подрядчику стало использование технологий информационного моделирования (BIM). Исполнитель обязан создать цифровую модель объекта с уровнем проработки LOD 550, провести проверку на коллизии и выполнить CFD-моделирование (расчет воздушных потоков) для подтверждения эффективности системы охлаждения.

При согласовании с заказчиком в проекте ЦОДа можно предусмотреть использование как импортного, так и отечественного оборудования.

Для интеграции инженерных систем проектировщики обязаны предусмотреть поддержку популярных зарубежных протоколов связи, таких как Modbus TCP (RTU), BACnet, IP, DALI, EnOcean и SNMP. Кроме того, система управления и мониторинга должна обеспечивать ведение баз данных во внешней СУБД PostgreSQL, а также поддерживать стандарты OPC UA, SQL, REST API, MQTT и международный стандарт программирования контроллеров МЭК 61131-3.

Заказчик требует, чтобы подрядчик в проекте предусмотрел новое место для действующего активного сетевого оборудования (коммутаторов, серверов и т. д.) и 19-дюймовых шкафов, которые сейчас физически находятся в одном из помещений Аналитического центра. Это оборудование необходимо будет перенести в новый проектируемый ЦОД. При этом в самом помещении останутся оптические полки для связи.

В Аналитическом центре при Правительстве России не ответили на запрос CNews.

Зачем Аналитическому центру ЦОД

Здание Аналитического центра изначально создавалось для Главного вычислительного центра Госплана СССР и было рассчитано на вычислительную технику — правда, прошлого века, рассказал CNews партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Поскольку документацией по проекту предусмотрен перенос оборудования из уже существующей серверной, речь идет о плановой модернизации ИТ-инфраструктуры, добавил генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

«Аргументом в пользу собственного ЦОДа могут выступить как требования к информационной безопасности и физическому контролю над оборудованием, так и соображения сохранения независимости от внешних подрядчиков. Решение о создании собственного ЦОДа, скорее всего, связано с совокупностью факторов: необходимостью обновления существующей инфраструктуры, требованиями к безопасности и желанием сохранить непосредственный контроль над вычислительными ресурсами», — пояснил CNews Никита Цаплин.

По словам Цаплина, затраты на инженерную инфраструктуру ЦОДа в 10-12 стоек могут составить от 50 до 150 млн руб. (без учета стоимости самого серверного оборудования). Но если потребуется серьезная реконструкция здания, расходы могут оказаться еще больше, считает эксперт.

Существующая серверная инфраструктура могла достигнуть предела возможностей электроснабжения и охлаждения, при этом требования к бесперебойной работе систем выросли, предполагает Даниил Киселев, технический директор MONS (входит в ГК «КОРУС Консалтинг»). Дополнительным фактором стала ситуация на рынке: свободных мощностей в коммерческих ЦОДах практически не осталось, а атаки на крупные площадки и новые требования к резервированию мощностей сделали размещение у внешних операторов менее предсказуемым, добавил эксперт.

«Для организации, работающей с государственными данными, собственный ЦОД также позволяет упростить выполнение требований по информационной безопасности», — отметил Киселев.

Спрос на мини-ЦОД будет расти

Эксперты ожидают роста спроса на небольшие корпоративные и ведомственные ЦОДы в России для собственных нужд — так называемые кэптивные дата-центры. Спрос будет поддерживаться со стороны госорганизаций, крупных предприятий, а также структур, работающих с чувствительной информацией, заявил Никита Цаплин. Однако небольшие ЦОДы нередко проигрывают специализированным коммерческим площадкам по экономической эффективности и надежности, отметил он.

«Скорее всего, будет развиваться гибридная инфраструктура: наиболее критичные системы останутся под непосредственным контролем организаций, а остальные мощности будут размещаться в коммерческих ЦОДах и облаках», — считает Цаплин.

По словам Сергея Кудряшова, геополитика часто усиливает желание держать критичные системы под собственным контролем.

При этом массового перехода на собственные ЦОДы не ожидается, добавила Людмила Богатырева, руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог», эксперт РОЦИТ, автор телеграм-канала «Богатырева о цифре». Причина — инвестиции в их создание.

«Это серьезные вложения в оборудование, электроснабжение, охлаждение и обслуживание. Более вероятно развитие гибридных моделей, когда часть инфраструктуры остается под непосредственным управлением компании, а часть размещается у коммерческих провайдеров или в облаке. Выбор будет зависеть прежде всего от требований к безопасности, доступности сервисов и экономики конкретного проекта», — заключила Богатырева.

Советское прошлое легендарного ГВЦ

Сегодня Аналитический центр занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства России по основным вопросам социально-экономического развития страны, говорится на его сайте.

История Аналитического центра началась 1 октября 1959 г., когда был подписан приказ «О создании Вычислительного центра Госплана СССР». А современный Аналитический центр «вырос» из Главного вычислительного центра Госплана СССР, который был аналитическим ядром и огромной счетной машиной Госплана — генерального штаба советской экономики, указано на сайте АНО. С момента создания ВЦ Госплана в СССР фактически признали «важность использования информационных технологий в планировании развития народного хозяйства, правительство сделало ставку на цифровизацию». Аналитика использовалась для принятия управленческих решений за счет цифровых технологий.

Более подробную информацию о работе ГВЦ можно найти в статье «55 лет на службе Правительству», которая была опубликована на сайте Аналитического центра в 2014 г. (найти ее на современном сайте не удалось, данные из web.archive.org). Согласно представленной информации в мае 1963 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об улучшении руководства внедрением вычислительной техники и автоматизированных систем в народное хозяйство». На его основании создали Главный вычислительный центр Госплана СССР, который просуществовал в таком виде 28 лет.

10-летний юбилей ГВЦ отметили вместе с новосельем: для центра построили 12-этажное здание на Новокировском проспекте (сейчас — проспект Академика Сахарова, 12, именно там хотят разместить ЦОД). Оно стало первым в стране зданием, которое специально проектировали под вычислительный центр. Долгое время его считали одним из самых совершенных по размещению крупных ЭВМ и другой вычислительной техники, а также по условиям работы специалистов и обслуживающего персонала.

Так особенности этого сооружения описывали работавшие в нем современники: «Машзалы в нем находились в части здания, обращенной на Новокировский проспект. С этой стороны на фасаде чередуются высокие этажи машзалов и низкие технические этажи. На противоположном фасаде — горизонтальные членения через равные промежутки, этажи одинаковые, там находились кабинеты. А на торцевых фасадах сделан искусный переход одного типа членений в другой».

Начальник ГВЦ в 1984–1990 гг. Владимир Безруков отмечал: «У нас, наконец, появились необходимые для расширения работы площади и возможность увеличить число сотрудников. Особенно важно это стало, когда мы перешли на работу в режиме нон-стоп, то есть круглые сутки, включая субботу и воскресенье. Дело в том, что машины серии ЕС не рекомендовалось останавливать, так что первое время после переезда им приходилось по ночам работать вхолостую. Зато примерно с 1974–1975 гг. у нас появилась возможность полностью перейти на выпуск государственных планов в машинном исполнении».

В 90-х работа ГВЦ претерпела изменения. На его базе был создан Центр экономической конъюнктуры, а также Рабочий центр экономических реформ, в 2005 г. заработал Аналитический центр при Правительстве России. В 2012 г., говорится в статье от 2014 г., Аналитический центр перешел от сложных научных исследований и ежегодных объемных отчетов к формату аналитических записок, подготовленных как по запросу Правительства, так и в инициативном порядке. По итогам первого года работы в новом формате стало понятно, что планы даже перевыполнены. К примеру, вместо 100 экспертных заключений и аналити­ческих материалов для обеспечения деятельности Правительства было подготовлено 160. Вместо 166 информационных справок по актуаль­ным вопросам социально-экономического развития страны — 242.

С февраля 2021 г. Аналитический центр осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного центра Правительства России.

В июле 2026 г. Аналитический центр при Правительстве расширил участие в ключевых государственных проектах — от цифровизации госуслуг до внедрения искусственного интеллекта.

Среди приоритетных направлений деятельности на 2026 г. указывались цифровая трансформация государственных услуг, включая массовые социально значимые услуги. Еще одним перспективным направлением стала цифровизация мониторинга достижения национальных целей. Аналитический центр организовал учет показателей единого плана, перевел методики расчета показателей в цифровой формат для их автоматического расчета, а также создал инструменты на базе искусственного интеллекта для поиска и проверки взаимосвязей между мероприятиями единого плана и его показателями.

В числе приоритетов также было названо применение технологий искусственного интеллекта в системе госуправления.

В ноябре 2026 г. вице-премьер — руководитель Аппарата Правительства Ирина Окладникова возглавила наблюдательный совет Аналитического центра, сменив на этом посту Дмитрия Григоренко.

Резервирование 10% в частных ЦОДах

После серии атак на дата-центры в России власти озадачились проблемой резервирования мощностей. Менее чем через месяц после крупных атак БПЛА на российские ЦОДы президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий владельцев частных российских дата-центров в течение 10 дней зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Исключение сделано для ЦОДов, принадлежащих органам власти. Мера вводится для поддержки российских информационных ресурсов в ответ на «недружественные действия некоторых иностранных государств», следует из указа № 802 от 2 ноября2026 г.

Резерв создается для оперативного переноса и поддержания работы значимых государственных и российских информационных систем при авариях, сбоях или инцидентах на других площадках. Зарезервированные ресурсы владельцы ЦОДов смогут продолжать использовать, но по решению специальной правительственной подкомиссии должны будут предоставить их в течение суток.