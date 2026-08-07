ИНТИ утвердил стандарт на полевую шину передачи данных «Колибри»

АНО «ИНТИ» утвердил СТО ИНТИ 1.90.32-2026 «Полевая шина передачи данных „Колибри“». Стандарт формирует единые технические требования к отечественной технологии обмена данными на полевом уровне АСУ ТП и создает основу для выпуска интеллектуального оборудования и программных продуктов, способных интегрироваться в единую систему. Об этом CNews сообщили представители ИНТИ (Институт нефтегазовых технологических инициатив).

Инициатором разработки стандарта выступила компания «Айсорс». Предпосылками для этого стали необходимость ухода от дорогих однонаправленных аналоговых систем, потребность в цифровой двусторонней связи и диагностике, несовместимость проприетарных протоколов и стремление к вендорной независимости. Эксперты Центра промышленной автоматизации «Айсорс» принимали непосредственное участие в разработке стандарта, чтобы он соответствовал практикам рынка. В команду разработчиков стандарта также вступила компания «Аспект».

Полевой уровень — это уровень взаимодействия систем автоматизации с измерительными приборами, исполнительными механизмами и иными устройствами, работающими непосредственно на технологическом объекте. Ранее интеллектуальные полевые устройства на опасных производственных объектах нефтегазовой и химической промышленности в основном использовали зарубежные протоколы Profibus, Foundation Fieldbus и HART. Для российских компаний это означало зависимость от внешних поставок, обновлений программного обеспечения и доступа к технологиям.

«Искусственное вытеснение отечественных компаний из списка разработчиков, имеющих доступ к «условно открытым» технологиям полевых шин являлось нормой долгие годы. Предсказуемым развитием этой ситуации стало полное перекрытие доступа в 2022 году — это послужило сигналом: пора действовать», — отметили участники проектной команды компания «Аспект».

Полевая шина «Колибри» позволяет строить российские системы сбора данных и работать с полевыми устройствами как с интеллектуальными компонентами АСУ ТП. Помимо передачи основных технологических параметров, технология дает доступ к дополнительным данным устройства, его конфигурации, результатам самотестирования и информации о текущем состоянии. Эти данные могут использоваться для прогнозирования обслуживания, оптимизации затрат за счет сокращения простоев производства.

Стандарт описывает типовую архитектуру «Колибри» и устанавливает требования как к аппаратной, так и к программной реализации технологии. Документ содержит единые методы достижения и критерии оценки соответствия для производителей, заказчиков, проектных организаций и системных интеграторов. Это позволяет проектировать системы автоматизации, комплектовать их совместимыми компонентами и подтверждать их способность работать в едином комплексе.

«Стандарт детализировал требования от общих положений — таких как понимание типовой архитектуры — до конкретики, относящейся к каждому самостоятельному элементу экосистемы. Рассматриваются аспекты как аппаратной реализации, так и программной», — отметили в ИНТИ.

Отдельный блок требований связан с интеграцией в существующую инфраструктуру. «Колибри» поддерживает HART-совместимые устройства КИПиА, а также устройства уровня мультиплексора и ПЛК с транзитным каналом. Совместимость обеспечивается на физическом, канальном и прикладном уровнях протоколов. Автоматизированный метод получения интерпретаций цифровых описаний разработан для решения данной задачи и протестирован специалистами на реальном оборудовании; он позволяет использовать специализированный функционал устройств без участия их разработчика.

«Стандарт имеет стратегическое значение для развития АСУ ТП как в составе систем, так и конечного оборудования. Это один из первых российских опытов по реализации технологии протокольного информационного обмена, направленный на воссоздание трехуровневой модели сетевого взаимодействия, на базе физического, канального и прикладного уровня. Отличительной особенностью является поддержка разного количества интерфейсов физического уровня передачи данных от Ethernet до USB, что позволяет считать данный стандарт одним из наиболее универсальных среди существующих официально поддерживаемых на территории России», – сказал Никита Бережанский, руководитель направления разработки аппаратного обеспечения «Айсорс».

Для связи с информационными и управляющими системами верхнего уровня в технологии используется спецификация OPC UA. Она обеспечивает понятное взаимодействие с системами, которые уже развернуты на предприятии или планируются к внедрению, и позволяет передавать в них данные от интеллектуальных полевых устройств в реальном времени.

При разработке СТО ИНТИ учтен опыт иностранных компаний: требования гармонизированы с требованиями МЭК в части функциональной безопасности устройств, а также учитывают национальные документы в области безопасности и совместимости оборудования. При этом технология «Колибри» предоставляет достаточный инструментарий и информационную поддержку разработчикам и пользователям, не требует регистрации и участия в иностранных сообществах, благодаря технической полноте и открытости может служить базисом для создания отечественного независимого центра компетенций, в том числе для решения задачи дальнейшего развития полевой шины.

«Стандарт определяет обязательные технические требования и методы оценки соответствия им. Соответствие компонентов системы этим требованиям гарантирует их совместимость и возможность работать в едином комплексе с надлежащей функциональностью», — сказали в ИНТИ.

Для конечных заказчиков стандарт формирует понятный алгоритм проектирования, комплектования, наладки и эксплуатации новых отечественных решений. Для производителей — четкие спецификации, по которым разные предприятия смогут выпускать совместимые датчики, клапаны, контроллеры и программно-аппаратные комплексы. В краткосрочной перспективе это ускорит переход на отечественное ПО и программно-аппаратные комплексы на объектах критической информационной инфраструктуры; в долгосрочной — откроет доступ к технологии российским разработчикам и создаст условия для появления новых устройств с улучшенными характеристиками.