Huawei объявляет о старте продаж Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket в России

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о начале продаж смартфонов серии P: Huawei P50 Pro, оснащенного двухматричной системой камер True-Form с алгоритмами обработки изображений Huawei XD Optics и технологией Huawei XD Fusion Pro, а также компактного складного Huawei P50 Pocket, работающего на платформе Snapdragon 888 4G и оснащенного дополнительным экраном для быстрого доступа к информации в сложенном состоянии. Об этом CNews сообщили представители Huawei.

Huawei P50 Pro

Смартфон Huawei P50 Pro получил инновационную двухматричную систему камер True-Form и экран True-Chroma, способный отображать 1,07 миллиарда оттенков и поддерживающий цветовую гамму P3 и режим HDR. Основная камера разработана в сотрудничестве со специалистами Leica и совмещает возможности нескольких объективов, алгоритмов обработки изображений Huawei XD Optics, обеспечивающих четкость снимков, обновленной технологии XD Fusion Pro, повышающей детализацию и цветопередачу, и других решений, значительно улучшающих качество снимков и видео в самых разнообразных жанрах и условиях освещения. Система измерения окружающего освещения использует 10-канальный мультиспектральный датчик, прошедший калибровку на более чем 2000 оттенках цветовой гаммы P3. Это повысило среднюю точность определения интенсивности и оттенка внешнего освещения на 50% и 20% соответственно. Благодаря этому снимки стали еще более яркими и реалистичными.

Huawei P50 Pro

Телеобъектив Huawei P50 Pro обеспечивает 200-кратное приближение, позволяя получать качественные изображения далеких объектов, а сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм способен помещать в кадр большие группы людей, пейзажи, интерьеры, а также отвечает за макросъемку объектов с расстояния 2,5 см.

Huawei P50 Pro поддерживает запись видео в формате 4K во всем диапазоне фокусных расстояний. Вдобавок смартфон получил новую систему стабилизации изображения AIS Pro. Нажимая «Редактировать» в галерее, пользователь может начать обработку видео в приложении PetalClip, обладающем плоским дизайном интерфейса и предлагающем множество шаблонов, фильтров и спецэффектов, необходимых для создания видеоконтента.

Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket — складной смартфон, построенный на платформе Snapdragon 888 4G и оснащенный аккумулятором емкостью 4000 мАч. Устройство обладает дополнительным экраном на внешней стороне корпуса, который позволяет быстро просматривать уведомления и другую информацию. Благодаря миниатюрному шарниру и механизму Multi-Dimensional Lifting смартфон имеет минимальную толщину в сложенном виде и гладкий экран при раскрытом состоянии. В конструкции шарнира использованы жидкий металл на основе циркония и высокопрочная сталь, выдерживающая давление до 2100 МПа, что гарантирует надежность и долговечность. Корпус Huawei P50 Pocket Premium Edition в цвете «Роскошное золото» был разработан в сотрудничестве с известным нидерландским дизайнером Айрис Ван Херпен.

Huawei P50 Pocket

В разложенном виде экран Huawei P50 Pocket имеет диагональ 6,9 дюйма при соотношении сторон 21:9 и плотности пикселей 442ppi. Экран способен воспроизводить 1,07 млрд оттенков и покрывает цветовую палитру P3 при высокой точности цветопередачи. Частота обновления до 120 Гц и частота дискретизации сенсорной панели 300 Гц гарантируют плавное воспроизведение динамичных сцен и мгновенные реакции на касания. Управление яркостью с помощью широтно-импульсной модуляции с частотой до 1440 Гц исключает мерцание на низких уровнях яркости, что снижает утомление глаз при длительной работе с экраном и слабом внешнем освещении.

Huawei P50 Pocket оснащен системой фотокамер Ultra Spectrum, в которую входят 40-мегапиксельная камера True-Chroma, 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом зрения 120 градусов, 32-мегапиксельная камера Ultra Spectrum, а также 10-канальный мультиспектральный датчик и вспышка Ultra Spectrum. Крупная матрица позволяет получать качественные изображения при слабом освещении. Для повышения точности цветопередачи камера проходит калибровку по более чем 2000 цветам палитры P3.

Внешний экран Huawei P50 Pocket способен отображать уведомления, события из календаря, названия музыкальных треков, прогноз погоды и позволяет управлять некоторыми функциями смартфона, например, камерой. Пользователь может индивидуально настроить стиль оформления и заставку, а также перемещать контент между основным и внешним экранами. Для тех, кто заботится о конфиденциальности, есть режим Super Privacy. Когда он активен, в сложенном состоянии смартфон автоматически отключает камеры, микрофон и геолокацию.

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EMUI 12

Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket работают на базе фирменной оболочки EMUI 12, получившей улучшенную панель управления и удобные функции подключения к смартфону других мобильных устройств и аксессуаров. Подключение не требует дополнительных настроек или соединения с Интернетом. Устройствами можно управлять с помощью панели Device+, открывается которая движением пальца вниз от верхнего правого угла экрана.

Благодаря усовершенствованиям файловой системы смартфоны Huawei сохраняют высокую скорость чтения и записи данных при заполненной памяти и активном использовании в течение долгого времени.

Цена и доступность

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Смартфон Huawei P50 Pro на 5-нм процессоре Snapdragon 888 4G, оснащенный 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, доступен в оттенках «черный» и «светло-золотистый». Складной смартфон Huawei P50 Pocket Premium Edition (12 ГБ + 512 ГБ) можно приобрести в оттенке «Роскошное золото». Устройства появятся в продаже в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах с 18 февраля 2022 г. по цене 89 999 руб. и 129 999 руб. соответственно.

О Huawei Consumer Business Group:

Продукты и сервисы Huawei доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов.