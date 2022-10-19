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«Мегафон» улучшит условия тарифа для орлов

«Мегафон» обновит тариф, разработанный специально для отслеживания миграции степных орлов, с учетом возрастных изменений в повадках птиц. Для оптимизации затрат ученых на исследования будет предоставлена возможность более гибкого использования пакетов, увеличено количество SMS. Кроме того, оператор компенсирует возникший перерасход орнитологов в связи с изменением поведения птиц. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты «Мегафона» совместно с орнитологами проанализировали пути миграции степных орлов за последние три года и пришли к выводу, что с возрастом поведение птиц изменилось. Они стали чаще гнездиться в отдаленных местах, где нет мобильной связи, и реже летать. Стоит птице после длительного перерыва появиться в сети, как накопившиеся SMS c координатами, предназначенные для орнитологов, отправляются большим объемом.

«Мегафон» традиционно разрабатывает тарифы с использованием инструментов big data, анализируя детали пользовательского опыта. Это позволяет предлагать максимально удобные условия любой группе абонентов. В 2019 г. «Мегафон» разработал специальный тариф для центра реабилитации диких животных, который учитывал особенности миграции степных орлов. Перелеты птиц за пределами России отслеживаются с помощью специальных датчиков. Когда птица оказывается в радиусе действия сети, орнитологи получают SMS с координатами.

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