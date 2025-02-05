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«Росэлектроника» представила модернизированную систему защиты самолетов от птиц

Холдинг «Росэлектроника» расширил функционал системы автоматической орнитологической безопасности ОРНИ. Модернизированная версия комплекса может управляться с планшета. Также оборудование было адаптировано к новым государственным правилам и требованиям в области авиации. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Комплекс автоматической орнитологической безопасности ОРНИ включает в себя подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащенную пассивными когерентными локаторами, не создающими помех для радиотехнического оборудования аэропорта. Оборудование позволяет зафиксировать количество птиц и направление их движения в выбранной зоне и автоматически включает средства отпугивания, такие как биоакустические системы.

Модернизированная версия ОРНИ может управляться как со стационарных рабочих мест, так и с планшета. При этом аппаратура продолжает функционировать в защищенном информационном контуре. Было обновлено программное обеспечение комплекса, что позволило повысить точность распознавания объектов, увеличить производительность системы в целом и привести ОРНИ в соответствие с новыми нормативными требованиями.

В модернизированной версии решения появилась опция автоматической аналитики больших данных, накапливаемых в системе. Это позволяет выявлять в окрестностях аэропорта конкретные места и события, пользующиеся повышенным вниманием пернатых. С учетом полученной информации сотрудники аэропорта смогут заранее найти варианты решения потенциальных проблем.

В аппаратуре появилась функция поминутного восстановления событий, произошедших в течение месяца до текущей даты. При расследовании инцидентов система может стать источником объективных данных о событии.

Наряду с полной автоматизацией в ОРНИ реализован ручной режим управления газовыми и биоакустическими средствами отпугивания птиц на случай экстренного реагирования во внештатных ситуациях.

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Импортонезависимость

Система ОРНИ разработана НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»).

«В условиях реализации «Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 г.» требуется решение задачи по организации орнитологической безопасности аэропортовой инфраструктуры с использованием самых передовых технологий. Модернизированная система ОРНИ — фактически новый продукт, уникальный для российского рынка. В ходе его создания была учтена региональная специфика, в том числе, в регуляторной сфере. Наше решение отвечает не только текущим требованиям – оно оперативно кастомизируется под новые запросы, в соответствии с динамикой местной орнитологической обстановки», – сказал директор по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Вячеслав Ляшук.

Комплекс ORNI прошел тестирование в аэропорту Пулково. За время эксплуатации система с высокой точностью обнаруживала птиц при любых метеоусловиях. Также тестирование подтвердило, что система ORNI не создает никаких помех для радиооборудования систем посадки и не имеет излучения. Ее использование не влияет на работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов.

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