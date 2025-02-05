Ляшук Вячеслав
|05.02.2025
|«Росэлектроника» представила модернизированную систему защиты самолетов от птиц 1
Ляшук Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
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