Комплекс автоматической орнитологической безопасности ОРНИ включает в себя подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащенную пассивными когерентными локаторами, не создающими помех для радиотехнического оборудования аэропорта. Оборудование позволяет зафиксировать количество птиц и направление их движения в выбранной зоне и автоматически включает средства отпугивания, такие как биоакустические системы.