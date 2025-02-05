Ростех Росэлектроника ОРНИ ORNI Система орнитологической безопасности
Комплекс автоматической орнитологической безопасности ОРНИ включает в себя подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащенную пассивными когерентными локаторами, не создающими помех для радиотехнического оборудования аэропорта. Оборудование позволяет зафиксировать количество птиц и направление их движения в выбранной зоне и автоматически включает средства отпугивания, такие как биоакустические системы.
|05.02.2025
|«Росэлектроника» представила модернизированную систему защиты самолетов от птиц 2
|06.04.2023
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Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1162 2
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 207 2
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
|Apple Локатор 80 1
|Мадуров Олег 1 1
|Сорокин Андрей 23 1
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