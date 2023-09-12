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Новинка рынка: NTSS ODF PROF от российского производителя – экономия места с повышенной плотностью портов

Группа компаний EMILINK объявила о запуске в продажу шкафов высокой плотности NTSS ODF PROF со 100% локализацией производства в России. Универсальное решение коммутации ВОЛС предназначено для сращивания и коммутации большого количества оптических волокон, что позволит значительно экономить пространство. Шкафы представлены двух линеек – для телекома и операторов связи. Об этом CNews сообщили представители EMILINK.

Пространство — самый ценный и очень дефицитный ресурс, как в новых, так и в старых центрах обработки данных. Классические кроссовые стойки, сделанные на основе телеком или серверных шкафов, хоть и выполняют основные задачи, но являются или неоптимальными по занимаемому месту, или серьезно проигрывают в количестве коммутируемых портов на 1 кв. метр помещения. В сравнении со старыми решениями NTSS ODF PROF стал следующим логическим этапом эволюции решений для дата-центров и зданий.

Шкафы NTSS ODF PROF полностью отвечают двум важным требованиям – универсальностью применения оптических кроссов 19” без ограничений к высоте в U и типу коннекторов или внутреннему способу подключения оптических волокон и очень высокой плотности размещения оптических портов, как с точки зрения занимаемой площади помещения, так и в пространстве поля коммутации.

Фактически, ODF являет собой открытую стойку из алюминиевого каркаса, внутри которой свободно располагается зона установки оборудования 19”, зона ввода и организации кабелей, зона организации патч-кордов и шнуров, причем расположение зон, их настройку по емкости и глубине можно менять в больших пределах.

Такое решение будет оптимальным для центров обработки данных, например в качестве основы построения MDA (Main Distribution Area) и HDA (Horizontal Distribution Area) решения. Более того удачным местом применения будут большие оптические кроссы зданий и кампусов.

NTSS ODF PROF позволяет создавать решения с большей плотностью портов, практически в три раза, на площадь компьютерного центра по сравнению со стандартными панелями в стандартных шкафах. Шкафы обеспечивают полное управление и сборку спереди; легкий доступ ко всем соединениям и кабеля; прокладку кабелей сбоку; имеют встроенную систему организации кабелей. Расположение кроссового поля позволяет выполнять максимально безопасную коммутацию, не затрагивая соседние соединения.

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