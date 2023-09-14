МТС обеспечила качественной мобильной связью новую автотрассу между Щербинкой и Троицком

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила покрытие и качество связи на открывшейся 11 сентября 2023 г. автомобильной дороге в Новой Москве, связавшей города Щербинка и Троицк. Средняя скорость мобильного интернета на всем протяжении 11,4-километровой трассы Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево составляет более 43 Мбит/с, пиковая – 130 Мбит/с, что позволит автомобилистам, пассажирам и жителям близлежащих районов комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для предоставления качественных голосовых услуг и скоростного мобильного интернета на новой магистрали МТС расширила пропускную способность сети, перенастроила действующие и запустила новые базовые станции. Уверенное покрытие, высокие скорости передачи данных вдоль автотрассы и на прилегающих жилых территориях обеспечивают почти 100 базовых станций.

Новая магистраль длиной 11,4 километра улучшила транспортную доступность для более чем 233 тыс. человек, став финальным звеном на общем 40-километровом маршруте между Варшавским и Минским шоссе. Четырехполосная трасса начинается у Варшавского шоссе, проходит через деревни Андреевское и Яковлево, где соединяется с Новотроицким шоссе.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.