Студенты со всей России пройдут бесплатные интенсивы по компьютерным наукам от «Яндекса»

«Яндекс» открыл набор на студкемпы — бесплатные сверхинтенсивные программы для студентов ИТ-специальностей. За две недели студенты изучат материал, на освоение которого в рамках традиционных программ уходит от пары месяцев до нескольких семестров. Они получат фундаментальные знания в области искусственного интеллекта, а также познакомятся с практиками применения нейросетей в сервисах «Яндекса». В 2024 г. пройдут четыре очных студкемпа, участвовать в которых могут студенты вузов из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Каждый студкемп посвящен одной из областей компьютерных наук: разработке ПО, машинному обучению, науке о данных и искусственному интеллекту. Авторы и преподаватели — эксперты «Яндекса» и «Школы анализа данных», а также исследователи и преподаватели ведущих российских вузов. Обучение проходит на площадках партнеров: НИУ ВШЭ, университет ИТМО, университет «Иннополис» и УрФУ.

С 1 по 13 апреля 2024 г. в Москве пройдет студкемп по машинному обучению на базе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Участники познакомятся с современными подходами в NLP и глубоком обучении, освоят методы сбора данных, в том числе с помощью YandexGPT, и научатся визуализировать результаты при помощи фреймворков. Во время итогового проекта студенты создадут MVP системы для решения задачи обработки естественного языка.

«В формате студкемпов мы, по сути, расширяем представление об обучении в университете, повышаем мобильность студентов и помогаем им в построении персональных образовательных траекторий, — сказала Дарья Козлова, директор по образованию в «Яндексе». — Талантливые студенты со всей России будут учиться у преподавателей ведущих вузов и получать прикладные навыки в ИИ напрямую от экспертов «Яндекса», а также смогут окунуться в новую культурную среду и познакомиться с единомышленниками».

В каждом из четырех двухнедельных студкемпов примут участие по 100 студентов. Участие в студкемпах бесплатное, но нужно пройти конкурсный отбор. «Яндекс» оплатит участникам проезд и проживание. Выпускники программы получат сертификат «Яндекса» и университетов-партнеров.