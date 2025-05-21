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РЭУ им. Г.В. Плеханова — новый образовательный партнер «Киберпротекта»

Компания «Киберпротект» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор РЭУ Иван Лобанов и исполнительный директор «Киберпротекта» Елена Бочерова. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Российское экономическое высшее учебное заведение и участник рынка решений для защиты данных и резервного копирования объединяют усилия для подготовки квалифицированных кадров, развития образовательных и научных проектов. Главная цель сотрудничества — синергия ресурсов университета и компании «Киберпротект» для укрепления позиций российских вузов и предприятий в сфере науки, технологий, образования и экономики. Партнерство позволит создать условия для подготовки квалифицированных специалистов, поддержки инновационных разработок и повышения уровня академической и научной активности обеих сторон.

Партнерство, которое будет носить стратегический характер, предполагает многоплановое сотрудничество в различных областях — от подготовки кадров и развития студенческой научно-исследовательской деятельности до создания образовательных программ и учебных курсов. В рамках сотрудничества запланированы в том числе проведение совместных научных исследований, конференций и образовательных мероприятий, научных и информационно-аналитических публикаций, а также организация стажировок и практик для студентов РЭУ в головном офисе «Киберпротекта». В настоящее время двое студентов уже проходят преддипломную (производственную) практику под руководством эксперта компании.

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Цифровизация

«Это соглашение для нас — важный шаг в развитии экосистемы информационной безопасности в России. Сотрудничество с таким авторитетным и статусным вузом как РЭУ им. Г.В. Плеханова позволит нам не только активно участвовать в подготовке будущих специалистов, но и развивать научные исследования в перспективных направлениях. Мы готовы делиться нашим опытом и технологиями для создания инновационных решений и подготовки будущих поколений ИТ- и ИБ-специалистов», — отметила исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

Ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов подчеркнул, что стратегическое партнерство с индустриальными лидерами, такими как «Киберпротект», позволит университету укрепить позиции в области цифровых технологий, повысить качество подготовки специалистов и реализовать новые научные и образовательные проекты в соответствии с приоритетами развития университета.

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