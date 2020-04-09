Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1%

ИТ в банках Big Data

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «Сберданные» совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» продолжает серию исследований, посвященных развитию безналичных платежей в России.

В I кв. 2020 г. доля товаров и услуг, оплаченных по карте, продолжила расти и составила 53,1%, что соответствует изменению на 3,6 п. п. год к году. Впервые порог 50% был преодолен в прошлом квартале и, вероятнее всего, показатели в 2020 г. уже не опустятся ниже этого значения.

В пяти регионах России доля безналичных платежей превысила 60% (в прошлом году такой показатель наблюдался лишь в одном регионе). Лидером по-прежнему является Мурманская область, где 62,6% товаров и услуг были оплачены по карте, на втором и третьем местах находятся Республика Коми (61,8%) и Республика Карелия (61,3%). Показательно, что даже на фоне заметного роста доли безналичных покупок отрыв регионов-лидеров от среднего показателя по стране сохраняется примерно на одном уровне уже продолжительное время: так доля безналичных платежей в Томской области (58%, 10 место в рейтинге) превышает средний показатель по стране на 4,9 п. п. Таким образом, хотя рынок карточных платежей приближается к точке насыщения, активное развитие наблюдается даже в регионах с высоким проникновением.

Вместе с тем, лидером по приросту год к году оказался регион с относительно невысокой долей проникновения «безнала» — Республика Хакасия, где изменение составило сразу 8,1 п. п., что в 2,2 раза выше показателя по стране. Такой скачок позволил республике преодолеть порог 50% (по карте были оплачены 50,2% покупок). В Москве и Санкт-Петербурге наблюдались умеренные темпы роста — 2,9 и 3,3 п. п. пункта соответственно.

В среднем в крупнейших городах доля безналичных платежей сопоставима с региональными показателями, что отражает равномерное проникновение. Самым «безналичным» городом стал Сыктывкар (63,6%), при этом у замыкающего топ-10 Тобольска показатель ненамного ниже — 59,7%. У Москвы и Санкт-Петербурга 56,9% и 57,8% соответственно. Темпы роста доли «безнала» в крупнейших городах остаются выше темпов роста по России в целом и по итогам I кв. 2020 г. составили 3,4 п. п. Это свидетельствует о том, что инфраструктура для карточных платежей развивается равномерно по всей стране.

Доля безналичных платежей в первом квартале продолжила расти по всем основным категориям трат, практически во всех сегментах доля безналичного оборота уже устойчиво выше 60%.

В хронически «наличной» категории «магазины у дома» наблюдается резкий рывок, который может быть связан с введением карантина. Объем безналичных оплат здесь составил 46%, что на 8 п. п. выше показателей прошлого года.

Эпидемия коронавируса может привести к заметному росту доли безналичных расчетов: потребители предпочитают оплату картами, особенно бесконтактными, из опасений заражения, кроме того, многие торговые точки отказались от приема наличных денежных средств, особенно при заказах через интернет.

За первую неделю апреля 2020 г. доля «безнала» в обороте, по оценке «Платформы ОФД», увеличилась на 8 п. п. к аналогичному периоду прошлого года. Магазины у дома, как и в I кв., являются источником наиболее заметных изменений: уже 52% покупок в них были совершены по карте (+14 п. п. к аналогичному периоду прошлого года).

Фактор коронавируса и общих экономических последствий пандемии также значительно повлиял на величину среднего чека. По данным «Платформы ОФД», в I кв. отмечается рост в категориях «Электроника» и «Одежда», что может быть связано со снижением курса рубля. В сегменте «Гостиницы и отели» падение на 11%, что объясняется резким падением спроса. Аналогичная картина в общепите. Основная часть этих изменений приходится на март, но оказалась настолько значительной, что повлияла на результат всего квартала.

Другие материалы рубрики

ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания

Выпущен «бронебойный» смартфон дешевле $100. Видео

Российский реселлер Xiaomi должен «Открытию» 696 млн руб. Готовится банкротство

Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo

Скандальную структуру Минкомсвязи, координирующую ИТ в госорганах, возглавил выходец из «Ростелекома»

Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках