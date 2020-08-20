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Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн»

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса теперь могут принимать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, при этом снижаются расходы на эквайринг.

Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формированию QR-кода получают кассиры. Для этого на их планшеты или смартфоны должно быть установлено приложение «Райффайзен Бизнес Онлайн». С помощью приложения кассир при помощи RBM создает отдельный QR для каждого покупателя. Затем покупатель сканирует код своим смартфоном и оплачивает счет в приложении своего банка. Далее кассир проверяет оплату. Второй сценарий дает доступ к формированию QR-кодов курьерам. Взаимодействие курьера и покупателя происходит аналогичным образом в момент доставки товара на дом.

Сформировать QR-код просто — для этого достаточно открыть пункт «QR для магазина» в главном меню «Райффайзен Бизнес Онлайн» и указать сумму платежа. После этого на экране появляется код, который покупатель может использовать для оплаты.

«Использование QR-кода от СБП для безналичной оплаты решает для клиентов сразу три важных вопроса. Во-первых, новые клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса могут начать прием безналичных платежей без дополнительных расходов. Для QR-кодов компании не нужно покупать или арендовать терминал, сервис доступен сразу в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Во-вторых, деньги поступают на счет в режиме онлайн, что позволяет избежать так называемого финансового разрыва между оплатой и получением средств. В-третьих, снижается стоимость приема безналичных платежей — тарифы здесь составляют 0,4-0,7%, и средний размер комиссии в случае подключения и эквайринга, и QR-кодов будет значительно ниже», – отметил Константин Гвоздарев, ведущий менеджер продуктов электронной коммерции для малого бизнеса Райффайзенбанка.

Чтобы принимать платежи по QR-коду компании не требуется полностью переходить на эквайринг Райффайзенбанка — услуга может предоставляться в дополнение к терминалу другого банка. Однако для зачисления средств необходим расчетный счет, открытый в Райффайзенбанке. В дальнейшем при желании клиент может перейти на режим эквайринг плюс СБП.

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