Национальная система платежных карт и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» развивают систему безналичной оплаты проезда в регионах России

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заключили соглашение о сотрудничестве Стороны договорились о развитии системы безналичной оплаты проезда для пассажиров общественного транспорта во всех регионах России на основе интеграции сервисов на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и транспортной процессинговой платформы (ТПП) Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Разработанная в НСПК транспортная процессинговая платформа позволяет предоставить руководству регионов и перевозчикам единые технические стандарты, SDK и API для интеграции. Наш проект позволяет сократить время и расходы на внедрение системы безналичных платежей, а также обеспечивает формирование прозрачной отчетности по объемам пассажиропотока и платежей. В сотрудничестве с АО «ГЛОНАСС» мы продолжим развивать уже существующие сервисы, а также создавать новые возможности для быстрой, удобной и безопасной безналичной оплаты в транспорте в разных регионах страны», - сказал Владимир Комлев.

По словам Алексея Райкевича, совместное развитие технологий с НСПК позволит создать новые сервисы для пассажиров за счет данных местонахождения общественного транспорта в онлайн режиме.

«Сегодня уже более 170 тыс. пассажирских транспортных средств подключены наши системам «Мониторинг ЭРА» и «Диспетчеризация ЭРА», созданным на основе «ЭРА-ГЛОНАСС». И данные в режиме реального времени о движении муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутов могут автоматизировать определение тарифа. Более того, подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет не только региональным центрам, но и небольшим городам создавать сервисы для пассажиров. Наша совместная работа с Национальной системой платежных карт, уверен, выведет на более высокий уровень цифровую трансформацию общественного транспорта в регионах, откроет новые возможности для повышения удобства, комфорта миллионов россиян», - сказал глава АО «ГЛОНАСС».