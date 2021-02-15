В билетных автоматах на МЦД можно пополнять «Тройку» безналичным способом

ЦППК усовершенствовала программное обеспечение билетопечатающих автоматов (БПА). Теперь пассажирам стало доступно пополнение транспортной карты «Тройка» безналичным способом.

Более чем в 95% БПА на МЦД с возможностью оплаты картой данная функция уже реализована. Ранее это можно было сделать на станциях только в кассах.

Это особенно актуально именно сейчас, когда «Тройка» заработала и в Московской области и стала еще более востребована у пассажиров диаметров.

В 2020 г. почти 60% проездных документов в билетопечатающих автоматах на всех направлениях пассажиры оплатили безналичным способом. За год доля таких платежей выросла на 12,1%.