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ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group

ИТ в банках Ритейл Розница

Банк ВТБ подключил более 200 магазинов Calzedonia Group по всей России к торговому эквайрингу. Розничная сеть предоставит своим клиентам функции бесконтактной оплаты, а в дальнейшем – и возможность расчета с помощью QR-кодов.

Проект дает возможность магазинам Calzedonia Group принимать оплату покупок банковскими картами и с помощью платежных приложений на смартфонах. Эквайринговые терминалы новейших моделей предоставляются бесплатно и поддерживают такие международные платежные системы как Visa, Mastercard, American Express, Unionpay, а также карты национальной платежной системы «Мир».

Выручка от продаж в магазинах сети автоматически зачисляется на расчетный счет ритейлера. Отчетность по совершенным транзакциям компания получает от банка в индивидуальном формате, который позволяет быстро загружать его в учетную систему казначейства Calzedonia Group.

«В этом году объем безналичных платежей в России впервые превысил объем снятия наличных с карт. Это результат многолетнего тренда по изменению потребительского поведения в части перехода на безналичные расчеты. Одним из факторов такого ускоренного процесса стала технология бесконтактных платежей и в том числе возможность оплаты смартфонами с помощью NFC-модуля: с ростом скорости жизни людям все чаще жаль времени на оплату наличными, а оплата смартфоном занимает всего 1-3 секунды. И сейчас самые современные технологии доступны клиентам сети Calzedonia. Это сделает процесс оплаты покупок в магазинах ритейлера быстрее и комфортнее. В дальнейшем в рамках сотрудничества с Calzedonia мы планируем развитие других форм безналичных платежей, в частности, подключение сервиса Alipay и оплату с помощью QR-кодов», – сказал Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Мы рады сообщить о новом проекте в сотрудничестве с банком ВТБ, который выбрали в качестве надежного партнера для постоянного технологического развития в условиях высокой конкуренции. Реализация проекта направлена не только на оптимизацию наших расходов по эквайрингу, но и на предоставление покупателям широкого и современного спектра платежных методов, что позволит нам сделать еще один шаг навстречу улучшения клиентского опыта в наших магазинах», — сказал финансовый директор Сalzedonia Group в России Джан Лука Морандини.

С начала 2020 г. оборот ВТБ по направлению эквайринга достиг 2 трлн руб. Среди крупнейших партнеров ВТБ - сети «Ашан», «Лента», Leroy Merlin, OBI, «М.Видео», Metro Cash&Carry, «Фамилия», группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и Mail.ru.

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