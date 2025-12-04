Разделы

|

«Гарда» снижает нагрузку на ИБ-команды и усиливает контроль конфиденциальной информации

Новая версия «Гарда DLP» снижает трудозатраты служб информационной безопасности и ускоряет разбор ИБ-инцидентов. Система точнее фиксирует события и выявляет инциденты, а также автоматически анализирует аудиозаписи. Это упрощает расследования и делает контроль конфиденциальной информации прозрачным.

Контроль аудио-окружения рабочих мест помогает быстрее находить нарушения. Автоматическая транскрибация избавляет от ручной обработки записей и снижает влияние человеческого фактора. Система сразу отмечает отклонения от политик ИБ и формирует материалы, которые упрощают расследования, помогают объективно рассматривать спорные ситуации и облегчают подготовку отчетов.

Встроенная библиотека политик ускоряет обнаружение инцидентов и снижает трудозатраты ИБ-служб. Больше пятидесяти готовых правил позволяют перейти к работе без длительного изучения настроек, а регулярные обновления и дополнения этих правил расширяют набор сценариев для выявления нарушений.

HTML-документация ускоряет обучение новых специалистов и помогает действующим сотрудникам быстрее осваивать расширенную функциональность продукта. Это особенно полезно при внедрении DLP в крупной организации или при переходе на новую версию.

Блок учета рабочего времени предоставляет службам по работе с персоналом и руководителям понятные и наглядные отчеты, которые помогают точнее оценивать продуктивность сотрудников. Система снижает риск конфликтов при обсуждении результатов работы и позволяет принимать кадровые решения на основе проверяемых метрик.

Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру

Цифровизация

«В этом релизе мы сосредоточились на снижении трудозатрат служб безопасности и повышении качества выявления нарушений ИБ-политик, – сказал Арен Торосян, руководитель продукта «Гарда DLP». – Мы упростили настройку, усилили контроль аудио-окружения и сделали работу с “Гарда DLP” более удобной для специалистов, которым нужно быстро запускать защиту и оперативно решать рабочие задачи».

Дополнительные улучшения повышают удобство работы и точность фиксации событий. Среди них – отправка тестового письма при настройке SMTP, новые критерии в политиках контроля, поддержка извлечения URL в браузере Vivaldi и корректное отображение отметок времени при передаче данных в BI.Zone.SIEM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На фоне кадрового голода HR-платформы становятся критическим ПО в ИТ-инфраструктуре компаний

В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code

«Базис» начал сбор заявок на IPO с диапазоном цен 103–109 рублей за акцию

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще