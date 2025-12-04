«Гарда» снижает нагрузку на ИБ-команды и усиливает контроль конфиденциальной информации

Новая версия «Гарда DLP» снижает трудозатраты служб информационной безопасности и ускоряет разбор ИБ-инцидентов. Система точнее фиксирует события и выявляет инциденты, а также автоматически анализирует аудиозаписи. Это упрощает расследования и делает контроль конфиденциальной информации прозрачным.

Контроль аудио-окружения рабочих мест помогает быстрее находить нарушения. Автоматическая транскрибация избавляет от ручной обработки записей и снижает влияние человеческого фактора. Система сразу отмечает отклонения от политик ИБ и формирует материалы, которые упрощают расследования, помогают объективно рассматривать спорные ситуации и облегчают подготовку отчетов.

Встроенная библиотека политик ускоряет обнаружение инцидентов и снижает трудозатраты ИБ-служб. Больше пятидесяти готовых правил позволяют перейти к работе без длительного изучения настроек, а регулярные обновления и дополнения этих правил расширяют набор сценариев для выявления нарушений.

HTML-документация ускоряет обучение новых специалистов и помогает действующим сотрудникам быстрее осваивать расширенную функциональность продукта. Это особенно полезно при внедрении DLP в крупной организации или при переходе на новую версию.

Блок учета рабочего времени предоставляет службам по работе с персоналом и руководителям понятные и наглядные отчеты, которые помогают точнее оценивать продуктивность сотрудников. Система снижает риск конфликтов при обсуждении результатов работы и позволяет принимать кадровые решения на основе проверяемых метрик.

«В этом релизе мы сосредоточились на снижении трудозатрат служб безопасности и повышении качества выявления нарушений ИБ-политик, – сказал Арен Торосян, руководитель продукта «Гарда DLP». – Мы упростили настройку, усилили контроль аудио-окружения и сделали работу с “Гарда DLP” более удобной для специалистов, которым нужно быстро запускать защиту и оперативно решать рабочие задачи».

Дополнительные улучшения повышают удобство работы и точность фиксации событий. Среди них – отправка тестового письма при настройке SMTP, новые критерии в политиках контроля, поддержка извлечения URL в браузере Vivaldi и корректное отображение отметок времени при передаче данных в BI.Zone.SIEM.