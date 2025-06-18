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«Гарда»: каждая вторая компания инвестирует в продвинутые средства ИБ

Российские компании демонстрируют устойчивую тенденцию к внедрению продвинутых систем защиты информации, подтверждая приоритет кибербезопасности в стратегических инвестициях. Это показал опрос представителей корпоративного сектора, который провела группа компаний «Гарда» в мае 2025 г. среди представителей 200 российских организаций различных размеров.. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Наибольшее внимание российский бизнес уделяет защите корпоративной сети: так, самыми распространенными среди участников опроса стали межсетевые экраны нового поколения (FW/NGFW) ‒ они внедрены у 67% респондентов и межсетевые экраны уровня приложений, WAF (56%). Почти каждая вторая компания (52%) использует системы обнаружения и предотвращения атак (IPS/IDS) и инструменты анализа инцидентов (SIEM/SOAR/IRP). Высокий уровень проникновения также отмечен по системам предотвращения утечек данных (DLP) ‒ 48%.

Использование песочниц (Sandbox) и инструментов защиты от DDoS-атак показывает, что компании уделяют внимание не только предотвращению, но и изоляции сложных угроз. Решения класса EDR/XDR и IAM/PAM также входят в активные стратегии защиты и внедрены у четверти участников.

Выбор архитектурных подходов указывает на гибкость корпоративных ИТ-ландшафтов: респонденты используют как кластеры (активно-пассивные и активно-активные), так и архитектуру «звезда» и edge-центричные модели, соответствующие текущим требованиям к отказоустойчивости и распределенной инфраструктуре.

В отношении инфраструктуры размещения ресурсов наблюдается равномерное распределение между собственными и арендуемыми дата-центрами. 30% респондентов используют собственные ЦОДы, еще 26% арендуют мощности у внешних поставщиков. Лишь малая часть компаний пока не использует ЦОДы, однако часть из них рассматривает такие планы.

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Отдельное внимание уделяется контролю утечек: 33% компаний используют одну DLP-систему, 7% ‒ несколько решений от разных вендоров. При этом каждый пятый участник отметил отсутствие внедренных DLP-систем.

«Мы рассматриваем эти данные как признак зрелости рынка и подтверждение спроса на комплексные, согласованные решения в сфере информационной безопасности. Повышенное внимание к FW/NGFW, SIEM/SOAR/IRP и DLP, а также выбор гибридных архитектур свидетельствуют о стремлении компаний выстраивать системные подходы, сочетающие гибкость, интеграцию и устойчивую защиту инфраструктуры», ‒ сказал Арен Торосян, руководитель продукта «Гарда DLP».

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