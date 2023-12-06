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«Гарда» обновила «Гарда DLP»

Группа компаний «Гарда», производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности, анонсировала обновление системы предотвращения утечек информации «Гарда DLP». В новой версии доступен поиск документов с печатями, усовершенствована блокировка передачи данных по Bluetooth, контролируется передача файлов по протоколам FTP/FTPS (FTP+SSL), усовершенствованы политики контроля, улучшен экспорт HTML.

Документы с печатями часто содержат конфиденциальную информацию. Система «Гарда DLP» выявляет такие документы, а значит теперь можно взять под контроль их утечку.

«Гарда DLP 5.8.0» позволяет контролировать передачу файлов на сервер по протоколам FTP/FTPS на агенте под Windows, что делает процесс еще более безопасным. Ускорено скачивание файла экспорта – разработчики сократили его размер. В целом экспорт объектов и нарушений в HTML стал работать стабильнее.

В новой версии «Гарда DLP» усовершенствована опция блокировки передачи данных по Bluetooth. Если раньше можно было заблокировать только все Bluetooth-устройства сразу, то теперь, например, телефоны или планшеты можно блокировать отдельно, оставляя мыши, наушники, клавиатуры и другие устройства в рабочем состоянии.

С обновлением в разделе «Списки» можно создавать списки сотрудников, чтобы использовать их в политиках контроля. Кроме того, стало удобнее производить тонкую настройку группы сотрудников при помощи колонки «Исключения». Любые шаблоны политик теперь можно применять к конкретному сотруднику временно. Достаточно указать дату, когда шаблон должен смениться автоматически.

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Разработчики ускорили работу раздела «Роли», что особенно заметно при выборе доменных групп.

В новой версии «Гарда DLP» расширены возможности визуализации. Теперь, аналогично фразам и ПДн благодаря цветовому выделению можно понять, по какому слову из словаря был найден объект или нарушение.

«Гарда DLP» – система класса Data Leak Prevention для контроля и анализа информационных потоков компании, защиты и предотвращения утечек конфиденциальной информации, позволяет видеть полную картину коммуникаций в организации в любой момент и автоматизировать выявление подозрительных инцидентов. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №417 от 18 апреля 2016 г.).

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