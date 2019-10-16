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Гео-кластер внедрен в архитектуру DLP-решения «Гарда Предприятие»

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Российский разработчик решений по информационной и экономической безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») обновил функциональность системы защиты от утечек информации и расследования инцидентов «Гарда Предприятие».

Новая версия «Гарда Предприятие» реализует конфигурацию гео-кластер, которая позволяет централизованно управлять сетью из отдельно стоящих DLP-систем, распределенных по филиалам компании. Решение предоставляет возможности применения глобальных политик безопасности ко всем комплексам сети, построение глобальных отчетов на основе данных со всех комплексов и управление правами администраторов на всех АПК сети из единого веб-интерфейса.

Также в состав нового релиза включены агенты рабочего места под ОС семейства Linux (Ubuntu, Astra Linux) и macOS, что позволяет обеспечить контроль на рабочих местах сотрудников независимо от типа используемой операционной системы.

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