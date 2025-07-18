«Группа Астра» упрощает процесс присоединения к программе технологического партнерства Ready For Astra

«Группа Астра» запускает цифровой процесс взаимодействия с технологическими партнерами. Через личный кабинет разработчики ПО и оборудования теперь могут пройти верификацию, принять условия цифровой оферты и получить доступ к дистрибутивам продуктов компании, а также методикам тестирования. Это ускорит процесс получения сертификата совместимости с операционной системой Astra Linux и другими решениями вендора. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

С июня 2025 г. для включения в реестр российского ПО требуется подтверждение совместимости как минимум с двумя отечественными ОС. В 2025 г. это требование коснется решений для виртуализации и офисных продуктов, в 2026 г. — облачных вычислений и систем хранения данных, а в 2027 г. — промышленного ПО и систем управления процессами.

Технологические компании могут уже сейчас начать процесс интеграции своих решений с продуктами «Группы Астра», подав заявку на сотрудничество.

«Сегодня стратегические заказчики особенно ценят широкую экосистему решений, совместимых с нашей ОС, — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра». — При этом мы видим активный интерес разработчиков к тестированию на совместимость, что поможет им соответствовать требованиям регуляторов. Убежден, такая синергия будет полезна всему отечественному ИТ-рынку».