Разделы

ПО Софт
|

«Группа Астра» упрощает процесс присоединения к программе технологического партнерства Ready For Astra

«Группа Астра» запускает цифровой процесс взаимодействия с технологическими партнерами. Через личный кабинет разработчики ПО и оборудования теперь могут пройти верификацию, принять условия цифровой оферты и получить доступ к дистрибутивам продуктов компании, а также методикам тестирования. Это ускорит процесс получения сертификата совместимости с операционной системой Astra Linux и другими решениями вендора. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

С июня 2025 г. для включения в реестр российского ПО требуется подтверждение совместимости как минимум с двумя отечественными ОС. В 2025 г. это требование коснется решений для виртуализации и офисных продуктов, в 2026 г. — облачных вычислений и систем хранения данных, а в 2027 г. — промышленного ПО и систем управления процессами.

Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол
Безопасность

Технологические компании могут уже сейчас начать процесс интеграции своих решений с продуктами «Группы Астра», подав заявку на сотрудничество.

«Сегодня стратегические заказчики особенно ценят широкую экосистему решений, совместимых с нашей ОС, — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра». — При этом мы видим активный интерес разработчиков к тестированию на совместимость, что поможет им соответствовать требованиям регуляторов. Убежден, такая синергия будет полезна всему отечественному ИТ-рынку».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Linux бьет исторические рекорды популярности в развитых странах. Развивающиеся страны бегут от Linux как от огня. Опрос

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

Китайские программисты в разы увеличили покупку рекламы в RuStore

Обзор: Онлайн-сервисы для ведения учета и сдачи отчетности 2025

Россиян погнали из сообщества Python. Пока только избранных, но критерии отбора до предела странные

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Acer PD3: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Показать еще

Наука

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит
Показать еще