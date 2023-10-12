«Ростех» и «Аскон» внедрят российское ПО для разработки перспективных авиадвигателей

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») и компания «Аскон» начали тестирование и доработку российского инженерного программного обеспечения. Создаваемые отечественные CAD- и PLM-решения, которые заменят иностранные аналоги, планируется применять при разработке перспективных двигателей, таких как ПД-35 и ПД-8В. В реализацию проекта инвестированы почти 1,2 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

«Создание российского инженерного программного обеспечения является центральной задачей ИЦК «Двигателестроение». Собственные PLM- и CAD-решения позволят не зависеть от иностранных разработчиков и обеспечить технологический суверенитет отечественной промышленности. На предприятии «ОДК-Авиадвигатель» начато тестирование разработанных систем, по его итогам будут внесены необходимые доработки. Новейшие авиационные двигатели, такие как ПД-8В и ПД-35, планируется создавать уже на собственных программных продуктах», – сказал директор по цифровой трансформации «Ростеха» Андрей Комаров.

Проект по созданию инженерного программного обеспечения стартовал в начале 2023 г. Работа ведется за счет средств Российского фонда развития информационных технологий. Ввод отечественного ПО в промышленную эксплуатацию запланирован на конец 2026 г.

«Пермские конструкторы обладают тридцатилетним опытом внедрения современных цифровых технологий в процессы создания и эксплуатации газотурбинных двигателей. «ОДК-авиадвигатель» использует ИТ-технологии в работе над двигателями семейства ПС-90А, двигателями промышленного назначения. Сегодня невозможно представить работу над перспективными двигателями ПД-14, ПД-35, ПД-8 за пределами передовых CAD-, PLM-систем. Накопленный опыт является фундаментом разрабатываемого отечественного инженерного ПО», – отметил директор по ИТ «ОДК-авиадвигатель» Кирилл Пименов.

Пермское конструкторское бюро является центром компетенций по формированию единых функциональных требований к отечественному программному обеспечению класса CAD, PLM, системе проектирования изделий из полимерных и композитных материалов. Кроме того, «ОДК-авиадвигатель» стал пилотной площадкой для их внедрения.

Результаты проекта будут тиражироваться на всех предприятиях ОДК. Импортозамещение программных продуктов обеспечит стабильность конструкторских работ на всех этапах жизненного цикла двигателей, а также поможет в достижении технологической независимости российского двигателестроения.

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«Совместно с экспертами предприятия «ОДК-авиадвигатель» мы в срок завершили первый этап проекта. В результате сформированы требования к доработке и внедрению инженерного программного обеспечения. В частных технических заданиях учтены требования предприятий ОДК, что позволит тиражировать результаты проекта в масштабах всей отрасли двигателестроения. В данный момент реализуем второй этап проекта, результаты которого будут представлены в новых версиях PLM-комплекса «Аскон» в 2023 г. и первой половине 2024 г.», – сказал генеральный директор «Аскон» Максим Богданов.

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АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.