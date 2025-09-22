Разделы

Плехановский университет и BPMSoft запустили программу подготовки ИТ-специалистов

В РЭУ им. Г.В. Плеханова стартовала новая программа бакалавриата «Инжиниринг предприятий и информационных систем». Она реализуется за счет федерального гранта Минцифры России совместно с Аналитическим центром при Правительстве России и направлена на увеличение числа ИТ-специалистов топ-уровня. Якорным индустриальным партнером образовательного курса стала компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft), российский разработчик low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Программа нацелена на подготовку системных и бизнес-аналитиков, инженеров-программистов и специалистов по инжинирингу цифровых решений. Учебный план включает такие дисциплины как проектирование информационных систем, реинжиниринг и управление бизнес-процессами, UX/UI-дизайн, процессы DevOps, работу с базами данных, тестирование и разработку распределенных систем, CRM и банковские решения, управление ИТ-проектами, а также экономику и маркетинг ИТ-услуг.

С первых курсов студенты будут погружаться в реальные продуктовые задачи, работать в проектных командах и участвовать в междисциплинарных проектах. По завершении каждого учебного года предусмотрена практика с применением платформенных решений BPMSoft. Учебный процесс дополнен кейсами по разработке и внедрению ИИ-моделей, а также заданиями с использованием инструментов low-code и no-code.

Юлия Голякина, руководитель направления «BPMSoft Образование»: «Минцифры делает акцент на качестве кадров: университеты совместно с компаниями должны выпускать не начинающих специалистов, а готовых к работе в индустрии «мидлов». Наша задача как партнера — рецензировать и принимать участие в разработке учебных планов и материалов, готовить кейсы и привлекать экспертов нашей команды и партнерской сети, чтобы студенты получали образование на примере реальных задач и инструментов бизнеса».

Наталья Середенко, к.э.н., доцент кафедры прикладной информатики и информационной безопасности; директор центра образовательных программ топ-уровня РЭУ им. Г.В. Плеханова: «В основе программы — современные требования работодателей к высококлассным специалистам, определенные при участии десятков представителей российского бизнеса — лидеров ИТ-рынка России. Обучение в тесном сотрудничестве с отраслевыми партнерами и ИТ-компаниями, среди которых BPMSoft, не только подготовит выпускников к успешному профессиональному старту, но и даст возможность претендовать на ведущие позиции в крупных технологических компаниях».

Сотрудничество с РЭУ им. Г.В. Плеханова — часть инициативы «BPMSoft Образование», которая реализуется с 2023 г. и на сегодня объединяет более 35 российских вузов. За это время обучение работе с платформой BPMSoft прошли свыше 2000 студентов. Цель программы — формирование кадрового резерва ИТ-специалистов, владеющих отечественными цифровыми решениями и готовых решать актуальные задачи бизнеса.

