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Основателя Group-IB обвинили в стрельбе в двух шагах от Кремля

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, Текст: Игорь Королев
Основатель компании Group-IB Илья Сачков попал в стычку с таксистами в центре Москвы и применил газовое оружие. По одной из версий, он был задержан, но сам Сачков это опровергает.

Основатель Group-IB применил газовое оружие в стычке с таксистами

Основатель компании Group-IB, занимающейся расследованиями кибер-преступлений, Илья Сачков попал в стычку в центре Москвы. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ».

По версии телеканала, Сачков, находясь в пробке рядом с отелем Four Seasons у Московского Кремля, подошел к таксисту и грубо потребовал от него уехать. Таксист пытался объяснить, что из-за пробки он не может этого сделать.

Тогда, со слов таксиста, Сачков достал газовый пистолет и выстрелил в лицо потерпевшему. На помощь таксисту бросился его коллега, но Сачков якобы стал стрелять и в него. После этого, по данным «Рен ТВ», Сачкова был задержан сотрудниками полиции.

Версия Ильи Сачкова

Впрочем, у Group-IB своя версия событий. Представители компании заявили CNews, что Илья Сачков не был задержан полицией. По их словам, глава компании действительно, находясь в пробке у отеля Four Seasons, попросил таксистов уехать.

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Основатель Group-IB Илья Сачков

Но в ответ из одной машины вышел водитель и стал угрожать Сачкову. Затем к нему подошло еще несколько водителей и, со слов пресс-службы Group IB, «угрозы дошли до физических действий». В связи с этим Сачков вынужден был, из соображений самозащиты, применить газовый баллончик (а не газовый пистолет).

После инцидента Сачков написал заявление в полицию об угрозе жизни. При этом водитель такси, со свой стороны, написал заявление на Сачкова.

Чем известна Group-IB

Компания Group-IB специализируется на расследовании киберпреступлений. Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, а также с Европолом. В 2013 г. компания открыла первый в Россий частный CERT – центр реагирования на киберпреступления. Координационный центр национального домена сети интернет уполномочил Group IB на внесудебную блокировку доменов, связанных с фишингом и распространением вредоносного ПО,

При участии Group-IB был раскрыт ряд громких преступлений, например, произошедшая в 2010 г. DDoS-атака против «Аэрофлота». При участии компании в 2012 г. была задержана хакерская группировка, похитившая более $250 млн с банковских счетов. В 2018 г. компания решила перенести свою штаб-квартиру в Сингапур.



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