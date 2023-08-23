МТС начала продажи наушников для сна Anker Soundcore Sleep A10
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж беспроводных продаж наушников Anker Soundcore Sleep A10. В отличии от привычных наушников, новинка имеет функцию мониторинга и продолжительности сна, поэтому предназначена в первую очередь для использования в ночное время. Стоимость устройства составляет 9 999 руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.
Специальная четырехточечная система шумоподавления наушников не допускает внешние звуки для максимально комфортного процесса засыпания, и способна глушить уровень шума до 35 дБ. Датчики точно определяют, когда пользователь уснул, и выключают в этот момент музыку. Также для комфорта на время сна наушники могут самостоятельно включать белый шум. Благодаря улучшенному воспроизведению низких частот модель транслирует успокаивающие звуки.
Soundcore Sleep A10 отслеживают продолжительность и качество сна в течение ночи и предоставляют подробный отчет по дням, неделям, месяцам или годам в мобильном приложении soundcore. Модель имеет посадку, повторяющую форму ушной раковины. Благодаря малому весу устройства и тонкому профилю наушники удобно сидят в ушах вне зависимости от положения пользователя.
Время работы новинки составляет до 10 часов от одного заряда, а зарядный кейс рассчитан еще на 40 часов. Компактный кейс помещается в кармане.
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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.