МТС начала продажи наушников для сна Anker Soundcore Sleep A10

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж беспроводных продаж наушников Anker Soundcore Sleep A10. В отличии от привычных наушников, новинка имеет функцию мониторинга и продолжительности сна, поэтому предназначена в первую очередь для использования в ночное время. Стоимость устройства составляет 9 999 руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специальная четырехточечная система шумоподавления наушников не допускает внешние звуки для максимально комфортного процесса засыпания, и способна глушить уровень шума до 35 дБ. Датчики точно определяют, когда пользователь уснул, и выключают в этот момент музыку. Также для комфорта на время сна наушники могут самостоятельно включать белый шум. Благодаря улучшенному воспроизведению низких частот модель транслирует успокаивающие звуки.

Anker Soundcore Sleep A10

Soundcore Sleep A10 отслеживают продолжительность и качество сна в течение ночи и предоставляют подробный отчет по дням, неделям, месяцам или годам в мобильном приложении soundcore. Модель имеет посадку, повторяющую форму ушной раковины. Благодаря малому весу устройства и тонкому профилю наушники удобно сидят в ушах вне зависимости от положения пользователя.

Время работы новинки составляет до 10 часов от одного заряда, а зарядный кейс рассчитан еще на 40 часов. Компактный кейс помещается в кармане.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.