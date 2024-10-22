HTML Academy: модель аусбилдинга для подготовки ИТ-специалистов начали применять в России

Школа с глубокой специализацией на фронтенде HTML Academy разработала программу подготовки ИТ-специалистов, основанную на мировом опыте найма квалифицированных сотрудников компаниями через обучение. В тестировании модели приняли участие крупные российские ИТ-компании, поддержавшие программу. Об этом CNews сообщили представители HTML Academy

Российские ИТ-компании тестируют новую модель найма сотрудников, разработанную специалистами Школы с глубокой специализацией на фронтенде HTML Academy. В основе программы западная концепция аусбилдинга – обучения будущих сотрудников компаний необходимым компетенциям. Метод позволяет компаниям существенно сократить затраты на поиск и подготовку специалистов под свои задачи.

«В настоящее время методику тестируют порядка 10 ИТ-компаний разного масштаба: от гигантов до малого бизнеса. Чтобы присоединиться к нашему проекту, нужно подать заявку и описать задачи. Затем по запросу мы собираем тот формат программы, который нужен компании. Следующим этапом согласуем программу и ее формат с компанией, презентуем потенциальным ученикам и до старта обучения организуем живую встречу компании с ними. Все максимально прозрачно и конкретно, нет перегретых ожиданий», – сказал сооснователь HTML Academy Александр Першин.

По прогнозам экспертов, в скором времени ИТ-сфера столкнется с дефицитом кадров, которого ранее не испытывала. Вместе с тем этот дефицит сейчас замаскирован, так как объем откликов на вакансии не снижается, но порядка 97% из них – это люди с отсутствием навыков или лишь начальными навыками.

В этой связи модель аусбилдинга, предложенная HTML Academy, позволит таргетированно отвечать на запрос компаний по поиску и подготовке специалистов. Наем через обучение в разы сокращает время на профессиональный рост сотрудника, дает доступ к широкой аудитории за пределами рекрутинговых агентств и платформ размещения вакансий. Это воспроизводимый и управляемый процесс с предсказуемым качеством.

Тестирование программы поддержали российские ИТ-компании федерального и регионального уровня. Сегодня HTML Academy готовит для них более 100 специалистов в области фронтенд- и бэкенд-разработки. Длительность курса составляет шесть месяцев. После обучения сотрудники приступят к проекту в компании, для которой был сформирован целевой набор в HTML Academy.

Наставники HTML Academy проводят обучение онлайн, что дает возможность будущим специалистам из любых регионов России пройти программу и получить возможность стать частью команды ведущих ИТ-компаний страны.