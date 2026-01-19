Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком РТК-ЦОД Ngenix Multidesk Ngenix EdgeSec Multidesk
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 67 4
|Ростелеком 10373 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 1
|Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 83 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 528 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 2
|Чумаченко Константин 13 3
|Криков Дмитрий 4 1
|Каплунов Павел 46 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157776 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.