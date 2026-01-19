Разделы

19.01.2026 Облачный провайдер Ngenix выпустил новый продукт «Аттестованное публичное облако Ngenix» с гарантией соответствия требованиям ФСТЭК, ГОСТ Р 57580 и PCI DSS 1
20.08.2021 NGENIX дополнила сервис оптимизации изображений NGENIX Image Optimization функциональностью размытия изображений 1
03.07.2019 Облачный провайдер Ngenix обновил технологическую платформу 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 67 4
Ростелеком 10373 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 83 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 528 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3555 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3000 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 904 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 2
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 129 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2757 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 313 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 940 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 460 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 612 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1039 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5957 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 405 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 415 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31885 1
Google WebP 30 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 347 1
Чумаченко Константин 13 3
Криков Дмитрий 4 1
Каплунов Павел 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
