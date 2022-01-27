В Рязанской области усовершенствовали систему дистанционного обучения для школьников и учителей

Дистанционный режим работы создал не только трудности, но и возможности для учителей, учащихся и родителей. Переход участников образовательного процесса к новому типу взаимодействия способствовал формированию инновационных подходов, созданию и совершенствованию цифровых сервисов. Один из кейсов был реализован в Рязанской области. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп».

Ранее в регионе была внедрена подсистема «Электронная школа», разработанная на базе программного решения «БАРС. Образование». Данный продукт позволил решить вопрос цифровизации направления общего образования в регионе, переведя все основные процессы в электронный вид. Теперь дневники, журналы и расписание стали доступны онлайн, а новые сервисы и интеграции расширили горизонт возможностей учеников и педагогов, сделав значительный шаг вперед к развитию отрасли.

Организацию непосредственно дистанционного электронного обучения в регионе производила компания CDO Global. За основу было взято ее решение LMS «CDO. Электронная информационная образовательная среда».

Далее в Рязанской области в течение двух недель была запущена Региональная система дистанционного обучения (РСДО) на базе LMS «CDO. Электронная информационная образовательная среда». Более 200 образовательных организаций получили доступы к ресурсу. Заработали сервисы проведения уроков, тестирования, загрузки домашних заданий и другие инструменты дистанционного взаимодействия. В системе зарегистрировано более 200 тыс. пользователей.

В конце 2021 г. подсистема «Электронная школа» и Региональная система дистанционного обучения были интегрированы. Теперь, работая синхронно и согласованно, платформы для пользователей стали доступнее и удобнее. В дальнейшем планируется разработка новых дополнительных инструментов взаимодействия.