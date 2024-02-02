«Аксиома–Софт» автоматизировала управление в компанией «КНГК–ИНПЗ» на базе «1С:ERP.Управление холдингом»

«Аксиома–Софт» автоматизировала управление в компанией «КНГК–ИНПЗ» на базе «1С:ERP.Управление холдингом». Реализация проекта позволила сократить стоимость владения информационной системой производственного предприятия на 20%, а также ускорить получение управленческой и регламентированной отчетности на 50% и 25% соответственно. При этом в компании за пять месяцев было создано 400 автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома–Софт».

До реализации проекта в «КНГК-ИНПЗ» функционал используемых систем не полностью покрывал бизнес-процессы предприятия, а задействованные программные продукты были интегрированы частично.

Так, процессы казначейства осуществлялись посредством программ «1С:Консолидация» и «MS Excel»: годовые лимиты актуализировались вручную, месячные планы отражались в электронных таблицах путём их сбора и согласования с ЦФО через корпоративную почту. При этом сотрудники отдела казначейства консолидировали и вручную переносили данные с бумажных носителей, корпоративной почты и промежуточных форм «MS Excel» в «1С:Консолидация».

Чтобы решить проблему, компания «Аксиома–Софт» внедрила в «КНГК-ИНПЗ» информационную систему на базе продукта «1С:ERP.Управление холдингом» и интегрировала с остальными ИС предприятия. Были внедрены следующие подсистемы: продажи; закупки; склад и доставка; производство; внеоборотные активы; регламентированный учет; банк и касса; бюджетирование, отчетность и анализ; казначейство; корпоративные закупки; учет по МСФО; интеграция и управление; процессы и согласование.

Особенностью проекта стало то, что при внедрении было необходимо соблюдать особые требования в части детализации учета и отчетности, которые действуют в отношении нефтеперерабатывающих предприятий. К примеру, удалось организовать учет наливной продукции в пути с оформлением экспортных таможенных деклараций.

Также в ходе проекта в части казначейства были адаптированы следующие механизмы: формирование и корректировка лимитов, контроль месячных смет по данными статичных годовых лимитов; создание и согласование операционных планов; автозаполнение отдельных аналитик документа «Заявка на расходование ДС», контроль платежей по бюджетным лимитам и планам.

В блоке «Бюджетирование» адаптировали такие механизмы как консолидация данных, формирование заявок, мастер бюджетов, ВГО и лимитов.

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Кроме того, в ходе проекта были реализованы следующие функции: превентивный контроль платежей по данным бюджетных лимитов и бюджетных планов; автотрансляция аналитик лимитов по бюджетам; обязательный контроль платежей по аналитикам бюджетных планов (даже когда контроль бюджетных лимитов по аналитике не выполняется); две точки ввода бюджетных лимитов и планов.

В целом внедрение «1С:ERP. Управление холдингом» позволило сократить сроки согласования. ЦФО была предоставлена возможность самостоятельно вносить свои лимиты, отслеживать платежи, анализировать внесенные данные в отчетных формах. При этом получение регламентированной отчётности ускорилось на 25%, а управленческой — на 50%.

Несмотря на то, что общий состав участников процессов бюджетирования и казначейства не изменился, повысилась эффективная составляющая их участия — трудозатраты сократились на 15%.

В ходе внедрения информационной системы были достигнуты в том числе следующие результаты: повышена достоверность учетных данных за счет нормализации ключевых данных; реализована прослеживаемости ТМЦ от заявки до выбытия, включая передачу и возврат подрядчикам; увеличена точность расчета производственной себестоимости за счет разделения калькуляции между установками и целевого отнесения добавок; увеличена прозрачность исполнения процессов и расширена возможность для управленческой отчетности за счет консолидации большей части учетных функций в едином решении.