Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190328
ИКТ 14679
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82738
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 880

Мосин Евгений


СОБЫТИЯ


10.02.2026 «Примерить» цифровые решения: «Сател» открыл собственный демо-центр 1
15.04.2024 «Сател» представила комплекс диспетчерской связи собственного производства 1
10.08.2022 Облачные замещения: ИТ-компания «Сател» предлагает отечественную облачную платформу AccentOS 1
21.12.2020 «Сател» и «Цифра» создадут отечественное решение для организации виртуальных рабочих мест 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мосин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Сател 169 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 885 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73759 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 596 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1718 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17167 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12074 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1688 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 1
Basis - Tionix AccentOS 4 2
Intel x86 - архитектура процессора 1992 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Intel Xeon Silver 23 1
Microsoft Azure 1471 1
Крупицкий Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158279 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18791 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5905 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10427 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418197, в очереди разбора - 726502.
Создано именных указателей - 190328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще