«Сател» представила комплекс диспетчерской связи собственного производства

ИТ-компания «Сател» представила свой новый продукт – систему оперативно-диспетчерской связи, которая позволяет использовать современные надежные технологии передачи речевой информации на производстве. Решение построено на базе единой платформы с возможностями аудио-, видеосвязи, текстового общения и мониторинга статусов присутствия. Разработка и производство собственного оборудования на российском рынке – очередной прорыв компании по развитию решений для промышленных предприятий.

Основными элементами комплекса оперативно-диспетчерской связи «Сател» являются диспетчерский пульт собственного производства, а также цифровая система телефонной связи для предприятий любого масштаба – платформа РТУ (Российский телефонный узел).

Диспетчерский пульт был разработан R&D-департаментом компании «Сател», расположенным в Санкт-Петербурге. В основе аппаратной платформы лежат процессоры архитектуры x86, при этом заложена поддержка процессоров семейства ARM, в том числе российского производства. Все электронные модули разработаны собственными силами компании с использованием российской электронно-компонентной базы, а также с учетом специфики отраслевых требований. Платформа пульта включает в себя цветной сенсорный экран и отличается от аналогичного зарубежного оборудования своей модульной структурой, программируемыми клавишами, возможностью подключения гарнитуры и включения громкой связи. Устройство обладает пассивной системой охлаждения всех узлов, эргономичной конструкцией с регулировкой нужного наклона корпуса и широкими возможностями подключения. Собственная разработка схемотехники и дизайна сенсорного пульта диспетчера позволяет максимально адресно, гибко и оперативно адаптировать решение под конечного пользователя с реализацией конкретных задач.

Новое решение «Сател» имеет один интерфейс для связи по разным коммуникационным каналам, возможность одновременного подключения нескольких терминалов, подключения дополнительных модулей и программирования назначения кнопок. Также среди преимуществ – возможность централизованного управления маршрутизацией вызовов, организация многосторонних селекторных конференций, обеспечение перехода на технологии передачи голоса по сети передачи данных.

«При разработке платформы мы смогли преодолеть все сложности, связанные с цепочками поставок и нехваткой кадрового потенциала. Сегодня мы с уверенностью представляем уникальное решение в области диспетчерской связи, которое является крайне востребованным на отечественном рынке. Наиболее эффективным будет использование системы оперативно-диспетчерской связи в промышленных и энергетических компаниях, объектах транспорта, городских инфраструктурах, особенно учитывая тот факт, что наша разработка отвечает всем требованиям для данных отраслей. Таким образом, разработанное решение позволит перейти на российское оборудование и программное обеспечение без потери качества предоставляемых услуг», – отметил Евгений Мосин, технический директор компании «Сател».