«Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax

Компания «Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax. В рамках обновления расширены возможности ведения диалога, повышено качество генерации голоса, увеличена скорость работы отдельных компонентов, а также разработаны дополнительные возможности интеграции с ИТ-сервисами предприятия и использования их в качестве базы знаний для робота.

Диалоговая платформа Ziax автоматизирует взаимодействие с клиентами, оперативно обрабатывает заявки и поддерживает живое общение по голосовым и текстовым каналам связи. Ключевое преимущество Ziax — собственная контекстно-интентная модель, которая позволяет безошибочно различать главные и второстепенные темы в разговоре и наиболее точно обрабатывать любые запросы без привлечения операторов.

Одной из самых важных работ по улучшению платформы стало повышение качества работы модулей синтеза (TTS) и распознавания (ASR) речи Ziax. Голосовые ответы стали более естественными, а распознавание речи — значительно точнее и быстрее. Обновленные модули позволяют роботу безошибочно и без лишних уточнений распознавать слова даже в условиях повышенного шума.

Также были расширены возможности поддержки открытого контекста. Теперь за одну сессию можно использовать сразу несколько открытых контекстов с применением технологий RAG. За счет этого повысилась эффективность группировки текстовых данных, а также улучшилось качество использования больших языковых моделей (LLM).

«Обновление платформы Ziax — это закономерный шаг в развитии нашего продукта, и нам вдвойне приятно, что усилия разработчиков Ziax были оценены по достоинству, и наше решение стало одним из лидеров на рынке интеллектуальных ассистентов. Все это не только подтверждение наших технологических достижений, но и стимул продолжать совершенствовать платформу, внедрять лучшие цифровые технологии и приносить максимальную пользу нашим клиентам», — отметил Роман Милованов, руководитель направления разработки чат-ботов и голосовых роботов компании «Сател».

Наряду с ключевыми обновлениями была проведена значительная работа по общему улучшению платформы: интерфейс панели администрирования стал более удобным, существенно ускорено извлечение параметров из разговора (имена, адреса, даты и т.д.) за счет оптимизации модуля NER, а также доработаны инструменты кластеризации нераспознанных ответов и формирования отчетности. В результате взаимодействие с платформой стало более комфортным как для клиентов, так и для сотрудников.

Другие материалы рубрики

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

Да будет связь. В России научили нейросеть выявлять плохой сигнал сотовой сети и улучшать его

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

На завод за счастьем и стабильностью. Лишившаяся работы программистка выучилась на сварщика и стала жить лучше

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

Мировой ИТ-гигант выставит на улицу 30 тысяч сотрудников, прикрываясь нейросетями

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
