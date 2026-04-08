«Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax

Компания «Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax. В рамках обновления расширены возможности ведения диалога, повышено качество генерации голоса, увеличена скорость работы отдельных компонентов, а также разработаны дополнительные возможности интеграции с ИТ-сервисами предприятия и использования их в качестве базы знаний для робота.

Диалоговая платформа Ziax автоматизирует взаимодействие с клиентами, оперативно обрабатывает заявки и поддерживает живое общение по голосовым и текстовым каналам связи. Ключевое преимущество Ziax — собственная контекстно-интентная модель, которая позволяет безошибочно различать главные и второстепенные темы в разговоре и наиболее точно обрабатывать любые запросы без привлечения операторов.

Одной из самых важных работ по улучшению платформы стало повышение качества работы модулей синтеза (TTS) и распознавания (ASR) речи Ziax. Голосовые ответы стали более естественными, а распознавание речи — значительно точнее и быстрее. Обновленные модули позволяют роботу безошибочно и без лишних уточнений распознавать слова даже в условиях повышенного шума.

Также были расширены возможности поддержки открытого контекста. Теперь за одну сессию можно использовать сразу несколько открытых контекстов с применением технологий RAG. За счет этого повысилась эффективность группировки текстовых данных, а также улучшилось качество использования больших языковых моделей (LLM).

«Обновление платформы Ziax — это закономерный шаг в развитии нашего продукта, и нам вдвойне приятно, что усилия разработчиков Ziax были оценены по достоинству, и наше решение стало одним из лидеров на рынке интеллектуальных ассистентов. Все это не только подтверждение наших технологических достижений, но и стимул продолжать совершенствовать платформу, внедрять лучшие цифровые технологии и приносить максимальную пользу нашим клиентам», — отметил Роман Милованов, руководитель направления разработки чат-ботов и голосовых роботов компании «Сател».

Наряду с ключевыми обновлениями была проведена значительная работа по общему улучшению платформы: интерфейс панели администрирования стал более удобным, существенно ускорено извлечение параметров из разговора (имена, адреса, даты и т.д.) за счет оптимизации модуля NER, а также доработаны инструменты кластеризации нераспознанных ответов и формирования отчетности. В результате взаимодействие с платформой стало более комфортным как для клиентов, так и для сотрудников.