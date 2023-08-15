«Сател» представила систему цифрового зрения для беспилотников

Компания «Сател» представила новую программную разработку для оперативной фиксации аварийных ситуаций с помощью беспилотных летательных аппаратов. Решение базируется на технологиях компьютерного зрения и нейронных сетей и может быть встроено в любой тип беспилотника: самолетный, коптерный и другие. Наиболее эффективно применение системы цифрового зрения на электросетевых предприятиях.

Развитие искусственного интеллекта с каждым годом увеличивает технологический потенциал беспилотных летательных аппаратов. Устройства применяются практически во всех критически важных отраслях российской экономики: энергетика, нефтедобывающая промышленность, железнодорожный транспорт, строительство. На сегодняшний день более 70 отечественных компаний занимаются разработкой и производством дронов. На 2024 г. совокупный объем выпущенных крупных и средних беспилотников может составить более 18 тыс. В качестве сопутствующих технологий при работе беспилотников набирает популярность использование компьютерного зрения и нейронных сетей. Данный подход обеспечивает высокую скорость обработки визуальной информации, полученной от дронов.

Зачастую визуальные осмотры протяженных инфраструктурных объектов трудозатратны и требуют специальной техники. С помощью разработанного решения появится возможность обрабатывать и интерпретировать полученную с беспилотников информацию в режиме реального времени.

Новое решение «Смарт АВР» – программное обеспечение для оперативной фиксации аварийных ситуаций. Встраиваемая система для беспилотника анализирует с помощью искусственного интеллекта видеоряд на предмет повреждений и других чрезвычайных ситуаций, моментально реагирует на возможные отклонения и передает информацию о причинах аварии, пока дрон еще находится в воздухе. Преимуществом «Смарт АВР» является возможность работы в двух режимах обследования: плановом и аварийном. В аварийном режиме компьютерное зрение позволяет оперативно выявить место и причины аварии, в плановом – собрать информацию, необходимую для предупреждения возможных технических нарушений и более точного планирования аварийных облетов.

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Разработанное решение позволяет автоматизировать выявление дефектов потенциально аварийного характера для получения достоверной оценки технического состояния объектов. Способность системы быстро локализовать место аварии и в режиме онлайн детектировать неисправность или отклонения от нормы дает возможность провести аварийно-восстановительные и плановые работы с существенной экономией времени и человеческого ресурса.

«Мы отмечаем растущий спрос на беспилотные летательные аппараты, ведь они позволяют существенно сократить время на мониторинг. Например, там, где осмотр объекта проводится специалистами за 2–3 недели, беспилотнику достаточно одиночного пролета в течении суток, – сказал Святослав Стерликов, руководитель департамента разработки систем цифрового зрения компании «Сател». – Наша система реализует новые методы и подходы к анализу фиксации аварийных и потенциально аварийных ситуаций за счет высокого уровня автоматизации выявления дефектов и повышения скорости реагирования на них. В системе сочетаются сквозные цифровые технологии больших данных и компьютерного зрения, что позволяет осуществлять эксплуатацию промышленных объектов в прогностическом режиме и является крайне актуальным для отечественных предприятий».