САТЕЛ представил систему локального оповещения собственного производства

Компания САТЕЛ, российский разработчик и производитель программно-аппаратных решений, анонсировала локальную систему оповещения собственного производства КПАСО ЛИНСИС. Новый комплекс программно-аппаратных средств успешно прошел все сертификационные испытания и подтвердил полную готовность к эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

КПАСО ЛИНСИС – это комплекс программно-аппаратных решений для организации систем оповещения, ориентированный на широкий спектр применения: промышленные площадки I и II классов опасности, радиационно- и ядерно-опасные производства, гидротехнические сооружения. Также решение может быть применено в социальной среде: муниципальные образования, социально-значимые объекты, места массового скопления людей.

КПАСО ЛИНСИС соответствует ГОСТ 42.3.01 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения», а также сертифицирован для подключения к текущей инфраструктуре с целью взаимодействия между вышестоящими и нижестоящими системами оповещения. Кроме этого, ведется непрерывная работа по обеспечению соответствия ГОСТ 42.3.05 «Протоколы информационного обмена» по подготовке к предстоящим государственным стандартам сопряжения между системами оповещения локального, муниципального и регионального уровней.

Аппаратная часть КПАСО ЛИНСИС включает центральные блоки для запуска, мониторинга и управления, а также громкоговорители, электронные сирены, сигнальные лампы и переговорные устройства во всепогодном и взрывозащищенном исполнении. Управление комплексом осуществляется через единое окно автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора и может быть реализовано как в виде программного обеспечения на рабочем персональном компьютере или и в формате диспетчерского пульта СОДС РТУ, также разработанного компанией САТЕЛ.

Программное обеспечение рабочего места оператора реализовано на базе мультиканальной системы гарантированного информирования СМАРТ Оповещение. Решение автоматизирует рассылку оповещений большому числу адресатов с применением различных каналов и средств связи, благодаря чему существенно снижает нагрузку на операторов и повышает эффективность в принятии экстренных мер. Для голосового оповещения внедрена технология генерации речи TTS на базе диалоговой платформы ZIAX.

«КПАСО ЛИНСИС — это не только классическая громкоговорящая связь, но и гибкие возможности настройки и маршрутизации экстренных сообщений, прозрачность каждого этапа доставки и существенное снижение рисков, связанных с человеческим фактором. Новое решение САТЕЛ — это эффективный инструмент для поддержки управленческих решений, который помогает упорядочивать любой кризисный сценарий, превращая его в последовательность точных и решительных действий», — сказал Сергей Шляпников, руководитель направления систем промышленной связи компании САТЕЛ.

