Команды САТЕЛ и ЛИНСИС объединяются для продвижения отечественных решений связи в России

Компания САТЕЛ, системный интегратор в области создания систем промышленной связи, и компания ЛИНСИС, российский разработчик и производитель систем громкоговорящей связи и оповещения, объявляют о начале стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

Объединение усилий САТЕЛ и ЛИНСИС позволит предложить заказчикам решения в области промышленной связи, полностью основанные на отечественном оборудовании. Это партнерство открывает новые возможности для импортозамещения и укрепления позиций российских производителей на рынке.

Продукция ЛИНСИС включает в себя центральное оборудование, диспетчерские пульты, переговорные устройства, рупорные громкоговорители общепромышленного и взрывозащищенного исполнения. На базе этого оборудования возможно организовать диспетчерскую, технологическую, оперативную связь, командно-поисковое оповещение, охранное и локальное оповещение.

Оборудование ЛИНСИС используется в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовую, энергетическую, химическую, горнорудную, металлургическую и машиностроительную. Системы связи и оповещения ЛИНСИС функционируют на объектах с повышенными требованиями к надежности и безопасности, в условиях агрессивных сред и экстремальных температур.

САТЕЛ обладает опытом реализации проектов по созданию систем промышленной связи различного масштаба и сложности. До настоящего момента компания использовала преимущественно зарубежное оборудование, но теперь, благодаря партнерству с ЛИНСИС, САТЕЛ переходит на использование отечественного оборудования.

Компетенции САТЕЛ в области системной интеграции и опыт внедрения комплексных решений в сочетании с разработками ЛИНСИС позволят вывести на рынок системы промышленной связи, полностью основанные на российских технологиях. Совместными усилиями компании планируют развивать и продвигать решения ЛИНСИС, расширяя их присутствие на рынке и предлагая заказчикам системы связи и оповещения.

«Партнерство с ЛИНСИС – важный шаг для реализации стратегии развития компании САТЕЛ. Мы убеждены, что переход на использование отечественного оборудования не только позволит САТЕЛ предложить заказчикам решения, отвечающие самым высоким стандартам качества и надежности, но и внесет значительный вклад в процесс импортозамещения и укрепления технологического суверенитета России. Объединение нашего опыта и экспертизы открывает новые перспективы для развития рынка промышленной связи в нашей стране», - сказал Александр Жихарев, генеральный директор САТЕЛ.

«Мы рады сотрудничеству с компанией САТЕЛ, одним из ведущих системных интеграторов на российском рынке. Объединение наших усилий открывает новые возможности для развития и продвижения отечественного оборудования систем громкоговорящей связи и оповещения. Вместе мы сможем предложить нашим заказчикам современные, надежные и высокотехнологичные решения, адаптированные под их специфические потребности. ЛИНСИС продолжит совершенствовать свою продукцию, разрабатывать новые модели оборудования и расширять функциональные возможности систем для удовлетворения самых высоких требований рынка», - отметил Сергей Шляпников, директор ООО «Линсис».

Стратегическое партнерство компаний САТЕЛ и ЛИНСИС направлено на укрепление позиций отечественного оборудования связи на российском рынке. Объединение опыта и компетенций двух компаний позволит реализовывать проекты по созданию систем промышленной связи и оповещения на базе решений ЛИНСИС. Сотрудничество также будет способствовать импортозамещению и развитию отечественной промышленности в сфере телекоммуникаций.

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САТЕЛ - российская ИТ-компания, работающая на рынке с 1995 г. Специализируется на разработке собственного программного обеспечения и платформенных решений для создания цифровой экосистемы промышленных предприятий.

ЛИНСИС – российская компания, основанная в 2010 г. в Перми. Основным направлением деятельности является разработка и производство оборудования для систем громкоговорящей связи и оповещения (PA/GA). Продукция ЛИНСИС полностью разрабатывается и производится в России. Компания осуществляет полный цикл работ, начиная от разработки и производства оборудования и заканчивая сопровождением проекта, шефмонтажом, сервисным обслуживанием и технической поддержкой.