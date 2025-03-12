В России вводится принудительная маркировка электроники. Это ударит по iPhone и Samsung, но только по поддельным

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку ноутбуков и смартфонов с декабря 2025 г. В Россию очень многие модели этих устройств поставляются по параллельному, то есть легализованному серому импорту. Маркировка позволит избавить рынок от «контрафактной и поддельной» электроники.

Что было экспериментом, станет обязательной нормой

Российский Минпромторг предложил сделать маркировку ноутбуков и смартфонов принудительной для всех. По задумке министерства, таковой она должна стать с 1 декабря 2025 г. В настоящее время маркировка является экспериментом и потому необязательна к исполнению.

Это означает, что участники всей схемы продаж ноутбуков и смартфонов (производители, импортеры, ритейлеры и пр.) должны будут с 1 сентября 2025 г. начать регистрироваться в системе «Честный знак», чтобы с 1 декабря 2025 г. начать в обязательном порядке наносить на коробки с устройствами коды маркировки.

Об этом говорится в опубликованном Минпромторгом проекте постановления Правительства России. Он размещен на портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) и до 7 апреля 2025 г. находится на этапе публичного обсуждения.

QR для всех

Под маркировку, согласно проекту постановления Минпромторга подпадут не только смартфоны и ноутбуки. Клеить коды придется также на телефоны сотовой и проводной связи, светотехнику и даже печатные платы.

Поставщики могли и раньше маркировать все перечисленное, но лишь при наличии у них соответствующего желания. 1 декабря 2023 г. в России стартовал эксперимент по добровольной маркировке электроники, и в нем можно было не участвовать. Процесс завершится 31 августа 2025 г.

На начальных этапах в эксперимент были включены только лишь розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника, а сам эксперимент должен был завершиться 31 августа 2023 г. Но позже власти решили продлить его, а также добавить в него ноутбуки, смартфоны, телефоны и печатные платы.

Документ Минпромторга обязывает участников оборота радиоэлектроники не только наносить коды на продукцию и передавать информацию о вводе ее в оборот с 1 декабря 2025 г. С 1 июня 2026 г. им также потребуется передавать сведения об обороте радиоэлектронной продукции, а с 1 декабря 2026 г. – еще и информацию о этой продукции из оборота.

А как же Apple

Ввиду нынешних геополитических обстоятельств очень многие компании, выпускающие электронику, ушли из России. Это в первую очередь Samsung и Apple, чьи ноутбуки и смартфоны годами пользовались большим спросом у россиян.

Сейчас техника таких компаний завозится в Россию полулегально – без разрешения правообладателя. Для этого в стране с мая 2022 г. работает так называемый «параллельный импорт», то есть, по сути, это легализованный серый импорт.

К моменту выхода материала не было известно, будет ли распространяться требование о маркировке на электронику, ввозимую по параллельному импорту. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям ЦРПТ (оператор государственной системы «Честный знак») и получила такой ответ:

«Маркировка в каждой из отраслей вводится по решению Правительства и регуляторов. ЦРПТ как оператор государственной системы реализуем принятые решения. Что касается правил маркировки, то маркировать товар обязаны производители или импортеры, если речь про зарубежную продукцию. Причем последние могут промаркировать продукцию либо на производстве за рубежом, либо на таможенных складах. Это касается в том числе и параллельного импорта - все что ввозится в страну и сейчас по параллельному импорту, без проблем маркируется».

«Новое требование очистит рынок радиоэлектроники от контрафакта и подделок, – сказали CNews представители ЦРПТ. – Маркировка товаров уже показала свою эффективность в борьбе с нелегальной продукцией в 27 очень разных товарных группах. Например, нелегальный оборот в легпроме сократился более чем на 36%, обуви – на треть, шин и покрышек — вдвое. В табаке, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), доля нелегального оборота сигарет снизился до 10,8% – это минимальный показатель с 2019 г. При этом маркировка не приведет к изменению цены, заметному покупателями. Это также доказано на опыте всех товарных групп, где маркировка обязательна уже. От дешевой продукции – воды, молока, лекарств – до дорогой (шубы, шины, фототехника)».

Что говорят ритейлеры и дистрибьюторы

Непосредственные участники рынка пока стараются не комментировать потенциальную принудительную маркировку мобильников и ноутбуков. На вопрос CNews о возможных проблемах с поставками техники Samsung, Apple и прочей «параллельной» электроники представители дистрибьютора Merlion, а также ритейлера «Ситилинк» и маркетплейса Ozon отвечать отказались. Представители Wildberries к моменту выхода материла на запрос ответить не смогли.

В «М.Видео-Эльдорадо» в корне не согласны с тем, что параллельный импорт – это легализованный серый импорт. «"Параллельный импорт" — это не "серый" или "полулегальный" ввоз, и называть его так некорректно. Это полностью законный механизм, регулируемый государством, – заявили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо». – Такие товары проходят таможенное оформление, сертификацию и с них уплачиваются все налоги и пошлины. Официальные импортеры и крупнейшие ритейлеры оперативно адаптируются к новым требованиям и наладят маркировку товаров и поэтому новое требование никак не повлияет на продажи смартфонов и ноутбуков в легальном сегменте».

«Однако в проекте постановления о маркировке появилась новая норма о необходимости регистрации в каталоге маркированных товаров индивидуального серийного номера изделия. Это означает, что у контролирующих органов появится возможность отследить движение каждой единицы товара от импорта до реализации покупателям, – добавили в «М.Видео-Эльдорадо». – Это позволит повысить прозрачность слабо контролируемых пока каналов серых продаж, ключевым из которых являются маркетплейсы, которые в настоящее время являются крупнейшим местом реализации товаров, ввезенных на территорию стран ЕАЭС с нарушением законодательства. Это в свою очередь приведет к росту налоговых и таможенных поступлений в бюджет страны. Поэтому очень важно, чтобы норма об отражении серийных номеров в системе "Честный знак" была сохранена в итоговом документе».

«Маркировка смартфонов и другой электроники позволит обелить рынок только в том случае, если затронет все каналы поставок и продаж оборудования. Со своей стороны, мы поддерживаем эту инициативу», – сказали CNews представители МТС.



Небольшие поблажки

Подготовленный Минпромторгом проект постановления предполагает ряд отсрочек. Например, если закупка техники за рубежом состоялась до 30 ноября 2025 г., а в Россию она была ввезена до 1 декабря 2025 г., то обязательная маркировка для нее начнет действовать с 31 декабря 2025 г.

В случае если у производители, дистрибьютора или ритейлера к 1 декабря 2025 г. останется нереализованная продукция, которую произвели или импортировали в Россию до 30 ноября 2025 г., то ее маркировку получится растянуть на довольно существенный срок. Компании смогут осуществлять маркировку такой продукции вплоть до 31 мая 2026 г.