Китай получит миллиарды благодаря Трампу. Microsoft, Dell и HP заказали выпуск гигантских партий техники, пока он не стал у власти

Dell, HP и Microsoft заказали своим китайским партнерам выпуск огромных партий техники, которые они хотят получить до конца января 2025 г. Они боятся, что после заступления на пост Президента США Трамп исполнит обещание и введет 10-процентную пошлину на весь импорт из КНР, а переплачивать из-за решения одного человека они не желают. Они попросили китайских производителей поспешить и выпустить побольше техники в ноябре и декабре 2024 г. Это выгодно и самому Китаю, ведь больше заказов – это всегда больше денег.

Трамп ломает бизнесы

Американские ИТ-компании Dell, HP и Microsoft обратились к китайским OEM-производителям с просьбой о максимальном увеличении объемов производства их техники. Как пишет портал Tom’s Hardware, дело тут вовсе не в возросших продажах – компании просто пытаются сэкономить деньги.

В просьбе были указаны вполне конкретные сроки – объемы выпуска следует нарастить в ноябре и декабре 2024 г. Не исключено, что первая половина января 2025 г. тоже окажется очень продуктивной для китайских вендоров. Чем больше они получат заказов, тем выше будут их выручка и прибыль.

Причина всего этого – в радикальных политических изменениях в США. В начале ноября 2024 г. на выборах главы государства уверенную победу одержал Дональд Трамп (Donald Trump) – он уже был Президентом США с 2016 по 2020 гг. и запомнился очень жесткими мерами по отношению к КНР. Именно он в 2018 г. развязал торговую войну с Китаем, и именно он инициировал давление на китайского техногиганта Huawei, притом настолько сильное, что ему даже пришлось продать Honor – свою известную дочернюю компанию.

В своих новых предвыборных речах Трамп неоднократно намекал на ужесточение давления на Китай. В частности, он говорил о планах по введению 10-процентной пошлины на весь китайский импорт.

Зачем платить больше

Именно этих пошлин и боятся ИТ-компании. В арсенале Dell и HP есть немало техники – ноутбуки, серверы и пр. Microsoft тоже выпускает потребительскую электронику (мобильные ПК, игровые станции и пр.), и значительная часть их продукции производится именно в Поднебесной.

Если Трамп исполнит обещание, то для этих компаний их же продукция подорожает на 10%, а они переложат эти дополнительные расходы на плечи покупателей. Именно с целью предвосхищения инициатив нового Президента США Dell, HP и Microsoft и решили договориться с Китаем о предельных объемах производства.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 г. Таким образом, у компаний есть около полутора месяцев, с учетом новогодних и рождественских праздничных дней, чтобы успеть ввезти в США как можно большее количество техники по старым расценкам и без пошлин.

Компаний будет больше

Важно понимать, что 10-процентные пошлины Трампа распространятся далеко не только на Dell, HP и Microsoft. Пострадает еще как минимум Apple, чья техника тоже выпускается в КНР, несмотря на то, что ее главный производственный партнер – это тайваньская Foxconn.

По информации Nikkei Asia Review, Долгосрочный план Microsoft, HP и Dell, как и всей отрасли в целом, заключается в переносе производства своей техники из Китая в другие страны. Некоторые в этом уже преуспели – например, часть продукции Apple уже выпускается на индийских заводах, хотя полностью от КНР она отказаться пока не может ввиду не самого высокого качества индийской сборки.

«Мы провели встречи с несколькими клиентами из США, и все они хотели бы узнать, сможем ли мы ускорить реализацию нашего плана по организации значимого производства за пределами Китая», — сообщил Nikkei один из производителей электронных компонентов, поставляющий продукцию Apple, HP и Microsoft.

От зависимости к независимости

Dell, которая уже производит некоторые товары во Вьетнаме, изучает возможность дальнейшей диверсификации в Юго-Восточной Азии для снижения геополитических рисков. Для HP один партнер арендовал завод в Таиланде, чтобы немедленно начать производство ее техники. Другие партнеры HP построили новые склады и производственные мощности в Таиланде, прямо сейчас новые заводы и склады находятся в стадии строительства. И Dell, и HP стремятся резко сократить использование деталей китайского производства в настольных компьютерах и ноутбуках и в настоящее время пересматривают планы закупок до 2025 года.

Microsoft также подталкивает поставщиков увеличить производство компонентов облачных серверов в ноябре и декабре 2024 г., чтобы избежать пошлин. Компания также планирует перенести сборку консолей Xbox и ноутбуков Surface за пределы Китая. Поскольку невозможно переместить производство с одного объекта на другой за одну ночь, компания намерена производить как можно больше этих устройств за пределами Китая к концу 2025 г.

Кроме того, контрактные производители электроники с момента победы Трампа на выборах превентивно увеличили выпуск продукции, которая включает в себя практически все типы компонентов, такие как механические части, пассивные компоненты и печатные платы. Опасения по поводу «отмывания происхождения», упомянутые Трампом во время кампании, добавили срочности, поэтому компании стремятся соответствовать нормативным и тарифным требованиям.

Мейк Америка грейт эгейн

К моменту выхода материала существовала очень большая вероятность того, что Трамп введет 10-процентные пошлины на экспорт из Китая буквально в первый день своего правления, пишет Tom’s Hardware. Именно это и вынуждает компании торопиться и заказывать большие партии своего товара уже сейчас.

Также Трамп запланировал обложить 25-процентными пошлинами импорт из Канады и Мексики. Это своего рода продолжение его программы Make America great again («Сделать Америку снова великой»), которую он инициировал в 2016 г., но за четыре года у власти до конца так и не реализовал. Одна из ее целей – перенос производства максимального количества товаров, особенно техники, в пределы границ США. Именно для этого с мая 2020 г. и по сей день тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире контрактный вендор полупроводников, возводит свою суперсовременную фабрику по производству чипов в штате Аризона.