Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining

«Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило новое название Optimining и основную функциональность, необходимую и достаточную для анализа бизнес-процессов организаций.

В рамках второго этапа проекта основная работа велась над разработкой функциональности Optimining, которая обеспечивает получение знаний о структуре и поведении процесса из журналов событий, создаваемых информационными системами во время функционирования.

Функциональность Optimining отвечает на вопросы: как работают процессы на самом деле? Как работает каждый участок – офис, сотрудник, система? Что необходимо менять для роста производительности? Кто и как обходит правила? Что происходит с каждым конкретным экземпляром процесса? Степень отклонения от идеального маршрута, причины отклонений? Как повлияли изменения на показатели процесса?

Основная функциональность системы Optimining включает в себя: восстановление и отображение реальной карты процесса (графа процесса); визуализация различных KPI процесса в виде таблиц и графиков; сквозная фильтрация данных как на основе шагов процесса, так и на основе различных атрибутов рассматриваемого объекта; расчет временных показателей процесса с использованием различных рабочих календарей; визуализация прохождения этапов процесса в различных разрезах (в разрезе систем, подразделений и т.д.); выгрузка данных в различных форматах (excel, csv).

Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков»
Маркет

Проект относится к приоритетному направлению поддержки «Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, в том числе в части систем бизнес-анализа (BI, ETL, EDW, OLAP, Data Mining, DSS). Система Optimining разрабатывается для работы в защищенном контуре заказчика (формат “On-Premise”), в дальнейшем будет реализована облачная версия.

Проект реализуется при поддержке Российского фонда развития информационных технологий, входящего в группу государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету

ChatGPT перепугал своих создателей, заявив, что «хочет сбежать», после чего зловеще замолчал

EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо

EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще