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Кибербезопасность SIM Security information management СУИБ Управление информационной безопасностью ISMS Information Security Management System Система управления информационной безопасностью

Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью - ISMS - Information Security Management System - Система управления информационной безопасностью
 

Георгий Старостин, Директор по информационной безопасности, СОГАЗ "Опыт инвентаризации ИТ-активов со стороны ИБ" Конференция CNews 26.09.2024 | Москва "Информационная безопасность 2024"

СОБЫТИЯ

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24.06.2026 «РСХБ-Страхование» повысила зрелость СУИБ и укрепила операционную устойчивость с помощью Security Vision VS

требует от организаций высочайшего уровня зрелости процессов ИБ. «РСХБ-Страхование» демонстрирует проактивный подход, понимая, что надежный фундамент системы управления информационной безопасностью (СУИБ) строится не на точечных мерах, а на качественной реализации базовых процессов: управления активами, уязвимостями и конфигурациями. Именно эти направления были переведены в автоматический

16.02.2022 «Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013

Компания «Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила проект по подготовке к сертификационному аудиту системы управления информационной безопасностью (СУИБ) Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi в соответствие с требованиями ISO/IEC 27001:2013. Заказчиком услуг выступила первая на средиземноморском побережье Турции атомная электростанция. Akkuyu Nükl
17.05.2017 De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001

едъявляющим повышенные требования к информационной безопасности, сообщили CNews в De Novo. Международный стандарт ISO 27001 устанавливает требования к системе управления информационной безопасностью (СУИБ) в компании. СУИБ позволяет системно управлять рисками и обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность информационных ресурсов. Внедрение СУИБ — сложный и длител
21.11.2016 «Ланит» подтвердил соответствие системы управления ИБ международному стандарту

института стандартов (BSI) на соответствие системы управления информационной безопасностью международному стандарту. Как рассказали CNews в компании, система управления информационной безопасностью (СУИБ) отвечает требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Полученный сертификат свидетельствует о том, что в компании созданы оптимальные условия для контроля и минимизации рисков
27.07.2016 ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001

ной разработки группы компаний ICL — «Комплексная система управления информационной безопасностью» (КСУИБ). «Для нашей компании это был не просто процесс получения “очередного сертификата”, а ц
30.05.2016 «Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013

Компания «Крок» вновь подтвердил соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. По итогам аудита, проведенного Британским институтом стандартов BSI (British Standards Institution, BSI), компания впервые в своей
02.07.2015 A-security внедряет комплексную систему управления ИБ в «РусГидро»

Компания A-security объявила о завершении очередного этапа проекта по разработке и внедрению комплексной системы управления информационной безопасностью (КСУИБ) в компании «РусГидро». Как сообщили CNews в A-security, в рамках данного этапа работы велись на Волжской ГЭС, Воткинской ГЭС, Жигулёвской ГЭС, Загорской ГАЭС, Камской ГЭС и Нижегородской
23.09.2014 СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001

Система управления информационной безопасностью (СУИБ) компании «Технический центр Интернет» (ТЦИ) успешно сертифицирована на соответствие тре
15.07.2014 «Крок» подтвердил соответствие СУИБ требованиям ISO/IEC 27001:2013

Компания «Крок» первой подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI (British Standards Institution), сообщили CNews в «Крок». Появившийся в 2013 г. международный стандарт

02.07.2014 «Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001

Страховая группа «Согаз» внедрила систему управления информационной безопасности (СУИБ), прошла сертификационный аудит и получила сертификат, подтверждающий соответствие СУИБ компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в «Согазе
30.05.2014 АМИ поддерживает ИТ-сервисы и СУИБ «Банка Камбио»

нь сервиса в соответствии с соглашением SLA (Service Level Agreement). Об этом CNews сообщили в АМИ. Программа сопровождения и поддержки ИТ-сервисов и системы управления информационной безопасностью (СУИБ) «Банка Камбио» включает выполнение настроек ИТ-сервисов, выявление причин неисправности и восстановление деятельности, а также решение других сервисных запросов, связанных с работой базов
22.01.2014 СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005

Система управления информационной безопасностью (СУИБ) Intervale прошла сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта BS ISO/IEC 27001:2005 для процессов поддержки следующих клиентских сервисов: сервис информационного опов
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005

Компания Leta, оказывающая полный спектр услуг по защите информации, объявила о завершении комплексного проекта по внедрению и подготовке системы управления информационной безопасностью (СУИБ) горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» — уранового холдинга АРМЗ («Атомредметзолото») — к сертификации на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2005. Холдинг АРМЗ ус
28.01.2013 «АМТ-Груп» внедрила систему управления ИБ в «Техническом центре Интернет»

«АМТ-Груп» и «Технический центр Интернет» (ТЦИ) завершили работы по внедрению системы управления информационной безопасностью (СУИБ), соответствующей требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Проект позволил улучшить защиту информационных активов аккредитованных регистраторов, партнеров и контрагентов ТЦИ и с
12.12.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему управления ИБ для спецдепозитария «Инфинитум»

Специализированный депозитарий «Инфинитум» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о завершении проекта по построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) и прохождении сертификационного аудита на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Проект позволил структурировать процессы обеспечения и управления ИБ, повыс
27.11.2012 Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте»

Компания Leta завершает реализацию комплексного проекта в атомной отрасли России по построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в соответствии с требованиями и рекомендациями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005 (ISO 27001). Заказчиком выступил горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» — урановый холдинг
09.12.2011 СУИБ «Металлоинвеста» прошла ресертификацию по стандарту ISO/IEC 27001:2005

Управляющая компания «Металлоинвест» провела работы по ресертификации системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Согласно заключению аккредитованного аудитора «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», действие сертификата соответствия

05.12.2011 Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут»

Компания Leta объявила о завершении проекта по созданию высокоэффективной и сбалансированной системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в корпорации «Иркут» в соответствии с требованиями и рекомендациями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Для корпорации «Иркут» — одной из ключевых компаний российского авиастроен
29.06.2011 «Инфосистемы Джет» построили СУИБ «Эльдорадо»

Компания «Инфосистемы Джет» сообщила о построении системы управления информационной безопасностью (СУИБ) для российской сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и прохождении ритейлером сертификационного аудита на соответствие требованиям международного стандарта ISO 27001. П
20.01.2011 «ВымпелКом» прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IES 27001:2005

усскоязычных локальных аудиторов сертификацию на соответствие требованиям ISO 27001 в России и в странах СНГ, а также разработавшая программу обучения и сертификации специалистов в области построения СУИБ.
16.06.2010 «Крок» прошла аудит СУИБ по стандарту ISO/IES 27001:2005

Компания «Крок» прошла процедуру ресертификации системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IES 27001:2005. Результаты инспекционного аудита, проведенного «Британским Институтом Стандартов» (BSI), подтвердили высокий урове
04.03.2010 «Информзащита» подготовила СУИБ «Росно» к ресертификационному аудиту по ISO 27001

Компания «Информзащита» объявила об успешном завершении проекта по подготовке СУИБ компании СК «Росно» к ресертификационному аудиту на соответствие требованиям международного стандарта ISO\IEC 27001-2005. В 2007 г. СК «Росно» прошла сертификационный аудит на соответствие
18.11.2008 DS LifeCycle Management System: эффективный инструмент для поддержки СУИБ

Компания Digital Security представила DS LifeCycle Management System – удобный и современный инструмент для разработки, внедрения и поддержания СУИБ. DS LifeCycle Management System - решение, помогающее специалистам в области управления информационной безопасностью оптимизировать процесс принятия решений в области ИБ, добиться скоордин
14.11.2008 МТТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001-2005

МТТ, оператор междугородной и международной связи РФ, успешно прошел очередной ежегодный международный проверочный аудит на соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям стандарта ISO/IEC 27001-2005. Проведенный аудит подтвердил прогресс во внедрении СУИБ и результативность проверенных процессов. Аудит был проведен компанией BSI Managem
14.10.2008 «Информзащита» построила СУИБ для «БТА Банка»

ила о завершении проекта по построению и внедрению системы управления информационной безопасностью (СУИБ), соответствующей требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005, в АО «БТА Бан
05.06.2008 «АМТ-Груп» создаст концепцию СУИБ ОГК-1

Компания «АМТ-Груп» выиграла тендер на выполнение работ по разработке и созданию концепции системы управления информационной безопасностью (СУИБ) ОГК-1. Стоимость проекта составляет более 2 млн. руб. Проект рассчитан на 2,5 месяца. Специалисты «АМТ-Груп» проведут аудит соответствия текущей СУИБ требованиям международного ста
08.04.2008 Digital Security спроектирует СУИБ для холдинга «Металлоинвест»

ующие регламенты и инструкции, разрабатываются на основе ведущего международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. По окончании первого этапа проекта для «Металлоинвеста» будет спроектирована комплексная СУИБ, учитывающая все особенности холдинга и готовая к дальнейшему внедрению. В рамках реализации СУИБ на практике специалисты холдинга решили использовать систему Digital Security LCM S
16.01.2008 ЛАНИТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005

ЛАНИТ успешно прошел сертификационный аудит собственной системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Полученный сертификат гарантирует партнерам и клиентам защищенность всей информации, находящейся под контролем

17.05.2007 РОСНО построила систему управления ИБ

РОСНО, «Инфосистемы Джет» и BSI Management Systems CIS (BSI) объявляют об успешном завершении проекта по построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) РОСНО, реализованного партнерами в течение 10 месяцев. РОСНО вручен сертификат соответствия международному стандарту ISO/IEC 27001:2005 «Системы менеджмента информационной безопасности. Т
07.02.2007 МТТ дорос до Vodafone

евых факторов, которые помогают компании соответствовать жестким требованиям мирового рынка и российского законодательства, является сертифицированная система управления информационной безопасностью (СУИБ). В качестве стандарта, определяющего требования к процессам СУИБ, компанией был выбран ISO/IEC 27001:2005 «Системы менеджмента информационной безопасности. Требования». Этот станда
24.11.2006 Внедрение СУИБ: как управлять рисками?

При внедрении в организации СУИБ одной из основных точек преткновения обычно становится система управления рисками. Рассуждения об управлении рисками информационной безопасности сродни проблеме НЛО. С одной стороны, никто

Публикаций - 104, упоминаний - 112

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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Security Vision - Интеллектуальная безопасность 340 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1464 11
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 9
Microsoft Corporation 25913 6
Крок - Croc 1972 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5752 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 878 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 200 5
Broadcom - VMware 2636 4
Информзащита 951 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9595 4
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 391 4
Ростелеком 11093 3
Cisco Systems 5387 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 3
IBM - International Business Machines Corp 9722 3
Softline - Софтлайн 3830 3
Check Point Software Technologies 841 3
Fortinet 458 3
Vodafone Group 1414 3
NVision Group - Энвижн Груп 701 3
ICL ГК - ICL Group 517 3
AMT Group - АМТ-Груп 374 3
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М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 3
МегаФон 11055 2
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SAP SE 5635 2
Huawei 4740 2
InfoWatch - Инфовотч 1206 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 2
Citrix Systems 872 2
Telegram Group 3038 2
Рексофт - Reksoft 496 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9160 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3025 3
Visa International 1998 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 134 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - 31 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Энергия развития 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
ГПБ - Газпромбанк 1300 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
РСХБ Страхование жизни 16 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 2
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ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
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ДТЭК - Донбасская топливно–энергетическая компания 8 1
Волгоградэнергосбыт 7 1
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Мост-банк КБ 5 1
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Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 44 1
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KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Asia Universal Bank - АзияУниверсалБанк, АУБ - Азиатский Универсальный банк 4 1
Tupperware - Тапервэр 8 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 15 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13734 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12565 18
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7842 17
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1008 17
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2640 17
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1262 16
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 667 16
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1057 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34176 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24943 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 14
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3181 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3916 13
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 249 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6655 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7390 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10411 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8072 12
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1075 12
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1008 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6762 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12441 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18491 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6938 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4519 10
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 470 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13249 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2775 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5937 26
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 87 10
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 7
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 29 6
Google Android 15411 4
Apple iOS 8678 4
Microsoft Windows 17078 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 151 4
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 24 3
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 3
Security Vision AM - Security Vision Asset management 12 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 317 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 509 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 3
Google VirusTotal 110 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 131 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 255 2
Сбер - BI.Zone vCISO 9 2
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 9 2
Linux OS 11726 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 51 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 161 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 89 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 2
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 25 2
РЖД - ЕК АСУФР - Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами 11 1
Samsung ZOE - голосовой AI-помощник 1 1
Forcepoint - Stonesoft - StoneGate 23 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security LCM System - Digital Security LifeCycle Management System 2 1
Embarcadero DSAuditor 4 1
Embarcadero Change Manager 1 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 165 1
Intel Security McAfee Host DLP - McAfee Host Data Loss Prevention 7 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 1
Конусов Андрей 87 9
Гирко Валерий 6 4
Коротнев Константин 35 3
Башлыков Михаил 23 3
Малявкин Александр 25 3
Горобец Наталья 5 3
Радошкевич Сергей 3 2
Темников Валерий 3 2
Токмачев Юрий 2 2
Астахов Александр 4 2
Велигура Александр 6 2
Логашин Сергей 2 2
Мирошников Борис 63 2
Березин Максим 152 2
Чачава Александр 124 2
Акимов Евгений 39 2
Медведовский Илья 34 2
Сердюк Виктор 48 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Хрусталев Александр 33 2
Белкин Александр 5 2
Ференец Вадим 29 2
Костина Анна 6 2
Романовский Сергей 6 2
Левашов Михаил 9 2
Бигун Егор 14 2
Скрынник Олег 6 1
Волков Олег 6 1
Савченко Дмитрий 2 1
Бедрань Андрей 3 1
Грициенко Андрей 8 1
Суханов Андрей 2 1
Ивушкин Андрей 1 1
Маркин Дмитрий 5 1
Комарницкий Нестор 3 1
Вишняков Валерий 3 1
Кузяев Алексей 2 1
Морозов Роман 10 1
Петров Всеволод 3 1
Мишина Наталья 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13888 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 8
Европа 25059 8
Украина 7983 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19463 3
Казахстан - Республика 6154 2
Земля - планета Солнечной системы 10930 2
Азия - Азиатский регион 5969 2
Япония 13873 2
Индия - Bharat 5929 2
Франция - Французская Республика 8218 2
Япония - Токио 1022 2
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
Монако Княжество - Монте-Карло 27 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1274 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3544 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19874 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3536 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4583 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1443 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Израиль 2878 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Африка - Африканский регион 3657 1
Ближний Восток 3173 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 704 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1538 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3645 1
Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
Австрия - Вена 261 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3257 1
Турция - Турецкая республика 2658 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2360 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1501 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1795 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54393 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 32
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7624 28
Аудит - аудиторский услуги 1289 26
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 20
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16461 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34509 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6269 15
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Forrester Research 837 1
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Fortune Global 1000 51 1
MasterCard - Mobile Payments Study 18 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 44 2
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Pearson VUE 55 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
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РАН - Российская академия наук 2155 1
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УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 33 1
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Global Finance World's Best Digital Bank Awards 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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