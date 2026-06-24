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Кибербезопасность SIM Security information management СУИБ Управление информационной безопасностью ISMS Information Security Management System Система управления информационной безопасностью
Георгий Старостин, Директор по информационной безопасности, СОГАЗ "Опыт инвентаризации ИТ-активов со стороны ИБ" Конференция CNews 26.09.2024 | Москва "Информационная безопасность 2024"
СОБЫТИЯ
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|24.06.2026
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«РСХБ-Страхование» повысила зрелость СУИБ и укрепила операционную устойчивость с помощью Security Vision VS
требует от организаций высочайшего уровня зрелости процессов ИБ. «РСХБ-Страхование» демонстрирует проактивный подход, понимая, что надежный фундамент системы управления информационной безопасностью (СУИБ) строится не на точечных мерах, а на качественной реализации базовых процессов: управления активами, уязвимостями и конфигурациями. Именно эти направления были переведены в автоматический
|16.02.2022
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«Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013
Компания «Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила проект по подготовке к сертификационному аудиту системы управления информационной безопасностью (СУИБ) Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi в соответствие с требованиями ISO/IEC 27001:2013. Заказчиком услуг выступила первая на средиземноморском побережье Турции атомная электростанция. Akkuyu Nükl
|17.05.2017
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De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001
едъявляющим повышенные требования к информационной безопасности, сообщили CNews в De Novo. Международный стандарт ISO 27001 устанавливает требования к системе управления информационной безопасностью (СУИБ) в компании. СУИБ позволяет системно управлять рисками и обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность информационных ресурсов. Внедрение СУИБ — сложный и длител
|21.11.2016
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«Ланит» подтвердил соответствие системы управления ИБ международному стандарту
института стандартов (BSI) на соответствие системы управления информационной безопасностью международному стандарту. Как рассказали CNews в компании, система управления информационной безопасностью (СУИБ) отвечает требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Полученный сертификат свидетельствует о том, что в компании созданы оптимальные условия для контроля и минимизации рисков
|27.07.2016
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ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001
ной разработки группы компаний ICL — «Комплексная система управления информационной безопасностью» (КСУИБ). «Для нашей компании это был не просто процесс получения “очередного сертификата”, а ц
|30.05.2016
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«Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013
Компания «Крок» вновь подтвердил соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. По итогам аудита, проведенного Британским институтом стандартов BSI (British Standards Institution, BSI), компания впервые в своей
|02.07.2015
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A-security внедряет комплексную систему управления ИБ в «РусГидро»
Компания A-security объявила о завершении очередного этапа проекта по разработке и внедрению комплексной системы управления информационной безопасностью (КСУИБ) в компании «РусГидро». Как сообщили CNews в A-security, в рамках данного этапа работы велись на Волжской ГЭС, Воткинской ГЭС, Жигулёвской ГЭС, Загорской ГАЭС, Камской ГЭС и Нижегородской
|23.09.2014
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СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001
Система управления информационной безопасностью (СУИБ) компании «Технический центр Интернет» (ТЦИ) успешно сертифицирована на соответствие тре
|15.07.2014
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«Крок» подтвердил соответствие СУИБ требованиям ISO/IEC 27001:2013
Компания «Крок» первой подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI (British Standards Institution), сообщили CNews в «Крок». Появившийся в 2013 г. международный стандарт
|02.07.2014
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«Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001
Страховая группа «Согаз» внедрила систему управления информационной безопасности (СУИБ), прошла сертификационный аудит и получила сертификат, подтверждающий соответствие СУИБ компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в «Согазе
|30.05.2014
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АМИ поддерживает ИТ-сервисы и СУИБ «Банка Камбио»
нь сервиса в соответствии с соглашением SLA (Service Level Agreement). Об этом CNews сообщили в АМИ. Программа сопровождения и поддержки ИТ-сервисов и системы управления информационной безопасностью (СУИБ) «Банка Камбио» включает выполнение настроек ИТ-сервисов, выявление причин неисправности и восстановление деятельности, а также решение других сервисных запросов, связанных с работой базов
|22.01.2014
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СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005
Система управления информационной безопасностью (СУИБ) Intervale прошла сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта BS ISO/IEC 27001:2005 для процессов поддержки следующих клиентских сервисов: сервис информационного опов
|17.09.2013
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Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005
Компания Leta, оказывающая полный спектр услуг по защите информации, объявила о завершении комплексного проекта по внедрению и подготовке системы управления информационной безопасностью (СУИБ) горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» — уранового холдинга АРМЗ («Атомредметзолото») — к сертификации на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2005. Холдинг АРМЗ ус
|28.01.2013
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«АМТ-Груп» внедрила систему управления ИБ в «Техническом центре Интернет»
«АМТ-Груп» и «Технический центр Интернет» (ТЦИ) завершили работы по внедрению системы управления информационной безопасностью (СУИБ), соответствующей требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Проект позволил улучшить защиту информационных активов аккредитованных регистраторов, партнеров и контрагентов ТЦИ и с
|12.12.2012
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«Инфосистемы Джет» построили систему управления ИБ для спецдепозитария «Инфинитум»
Специализированный депозитарий «Инфинитум» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о завершении проекта по построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) и прохождении сертификационного аудита на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Проект позволил структурировать процессы обеспечения и управления ИБ, повыс
|27.11.2012
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Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте»
Компания Leta завершает реализацию комплексного проекта в атомной отрасли России по построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в соответствии с требованиями и рекомендациями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005 (ISO 27001). Заказчиком выступил горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» — урановый холдинг
|09.12.2011
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СУИБ «Металлоинвеста» прошла ресертификацию по стандарту ISO/IEC 27001:2005
Управляющая компания «Металлоинвест» провела работы по ресертификации системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Согласно заключению аккредитованного аудитора «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», действие сертификата соответствия
|05.12.2011
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Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут»
Компания Leta объявила о завершении проекта по созданию высокоэффективной и сбалансированной системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в корпорации «Иркут» в соответствии с требованиями и рекомендациями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Для корпорации «Иркут» — одной из ключевых компаний российского авиастроен
|29.06.2011
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«Инфосистемы Джет» построили СУИБ «Эльдорадо»
Компания «Инфосистемы Джет» сообщила о построении системы управления информационной безопасностью (СУИБ) для российской сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и прохождении ритейлером сертификационного аудита на соответствие требованиям международного стандарта ISO 27001. П
|20.01.2011
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«ВымпелКом» прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IES 27001:2005
усскоязычных локальных аудиторов сертификацию на соответствие требованиям ISO 27001 в России и в странах СНГ, а также разработавшая программу обучения и сертификации специалистов в области построения СУИБ.
|16.06.2010
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«Крок» прошла аудит СУИБ по стандарту ISO/IES 27001:2005
Компания «Крок» прошла процедуру ресертификации системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IES 27001:2005. Результаты инспекционного аудита, проведенного «Британским Институтом Стандартов» (BSI), подтвердили высокий урове
|04.03.2010
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«Информзащита» подготовила СУИБ «Росно» к ресертификационному аудиту по ISO 27001
Компания «Информзащита» объявила об успешном завершении проекта по подготовке СУИБ компании СК «Росно» к ресертификационному аудиту на соответствие требованиям международного стандарта ISO\IEC 27001-2005. В 2007 г. СК «Росно» прошла сертификационный аудит на соответствие
|18.11.2008
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DS LifeCycle Management System: эффективный инструмент для поддержки СУИБ
Компания Digital Security представила DS LifeCycle Management System – удобный и современный инструмент для разработки, внедрения и поддержания СУИБ. DS LifeCycle Management System - решение, помогающее специалистам в области управления информационной безопасностью оптимизировать процесс принятия решений в области ИБ, добиться скоордин
|14.11.2008
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МТТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001-2005
МТТ, оператор междугородной и международной связи РФ, успешно прошел очередной ежегодный международный проверочный аудит на соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям стандарта ISO/IEC 27001-2005. Проведенный аудит подтвердил прогресс во внедрении СУИБ и результативность проверенных процессов. Аудит был проведен компанией BSI Managem
|14.10.2008
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«Информзащита» построила СУИБ для «БТА Банка»
ила о завершении проекта по построению и внедрению системы управления информационной безопасностью (СУИБ), соответствующей требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005, в АО «БТА Бан
|05.06.2008
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«АМТ-Груп» создаст концепцию СУИБ ОГК-1
Компания «АМТ-Груп» выиграла тендер на выполнение работ по разработке и созданию концепции системы управления информационной безопасностью (СУИБ) ОГК-1. Стоимость проекта составляет более 2 млн. руб. Проект рассчитан на 2,5 месяца. Специалисты «АМТ-Груп» проведут аудит соответствия текущей СУИБ требованиям международного ста
|08.04.2008
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Digital Security спроектирует СУИБ для холдинга «Металлоинвест»
ующие регламенты и инструкции, разрабатываются на основе ведущего международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. По окончании первого этапа проекта для «Металлоинвеста» будет спроектирована комплексная СУИБ, учитывающая все особенности холдинга и готовая к дальнейшему внедрению. В рамках реализации СУИБ на практике специалисты холдинга решили использовать систему Digital Security LCM S
|16.01.2008
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ЛАНИТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
ЛАНИТ успешно прошел сертификационный аудит собственной системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Полученный сертификат гарантирует партнерам и клиентам защищенность всей информации, находящейся под контролем
|17.05.2007
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РОСНО построила систему управления ИБ
РОСНО, «Инфосистемы Джет» и BSI Management Systems CIS (BSI) объявляют об успешном завершении проекта по построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) РОСНО, реализованного партнерами в течение 10 месяцев. РОСНО вручен сертификат соответствия международному стандарту ISO/IEC 27001:2005 «Системы менеджмента информационной безопасности. Т
|07.02.2007
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МТТ дорос до Vodafone
евых факторов, которые помогают компании соответствовать жестким требованиям мирового рынка и российского законодательства, является сертифицированная система управления информационной безопасностью (СУИБ). В качестве стандарта, определяющего требования к процессам СУИБ, компанией был выбран ISO/IEC 27001:2005 «Системы менеджмента информационной безопасности. Требования». Этот станда
|24.11.2006
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Внедрение СУИБ: как управлять рисками?
При внедрении в организации СУИБ одной из основных точек преткновения обычно становится система управления рисками. Рассуждения об управлении рисками информационной безопасности сродни проблеме НЛО. С одной стороны, никто
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