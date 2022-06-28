Solar Dozor внедрен в казахстанской нефтяной компании АО «Эмбамунайгаз»

Компания «РТК-солар» реализовала проект внедрения системы предотвращения утечек информации Solar Dozor в казахстанской нефтяной компании АО «Эмбамунайгаз». За два месяца система была развернута в четырех производственных структурных подразделениях и двух управлениях компании, мониторингом охвачено 1000 рабочих станций пользователей. Об этом CNews сообщили представители «РТК-солар».

АО «Эмбамунайгаз» – нефтяная компания Казахстана, осуществляющая геологоразведку, разработку нефтегазовых месторождений, добычу и подготовку нефти и газа для внутреннего и внешних рынков. В процессе деятельности компании создается и используется множество документов, содержащих строго конфиденциальную информацию: проектно-сметная документация, служебные записки, протоколы встреч, приказы, внутренняя нормативная документация, финансовые и бухгалтерские документы, базы персональных данных сотрудников.

Перед компанией стояла задача взять под контроль весь массив чувствительных данных, не допустить утечек информации по всем каналам ее возможного распространения. Эта задача была успешно решена с помощью внедрения DLP-системы Solar Dozor.

В рамках проекта в АО «Эмбамунайгаз» был реализован контроль коммуникаций сотрудников через корпоративные почтовые системы, перехват и анализ сетевого трафика, контроль действий пользователей на рабочих станциях, проверка содержимого файловых хранилищ, а также ведение расширенного досье сотрудников для анализа и расследования инцидентов информационной безопасности.

Темиров И., старший специалист службы корпоративной безопасности АО «Эмбамунайгаз»: «Solar Dozor отличает очень удобный, интуитивно понятный интерфейс. Система позволяет проводить оперативный быстрый поиск по различным срезам данных, что существенно сокращает время на выявление событий и инцидентов безопасности, проведение расследований и подготовку доказательной базы».

Также в компании отметили такое преимущество продукта, как наличие карточки персоны на каждого пользователя с возможность просмотра графа связей, снимков экрана и т.п.

Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке ИТ в банках

***

Solar Dozor — российская система для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Ее возможности обеспечивают контроль коммуникаций сотрудников, блокировку или изменение нежелательных сообщений, выявление и мониторинг групп риска, а также ретроспективный анализ архива коммуникаций для проведения расследований. Также Solar Dozor может анализировать поведение пользователей (User Behavior Analytics), что позволяет на основе устойчивых паттернов профилировать сотрудников, а также выявлять аномалии в их поведении.

«РТК-солар» — национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой — 70+ компаний из топ-100 российского бизнеса. Ключевые направления — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграционные ИБ-проекты. Компания предлагает сервисы первого и лидирующего в РФ коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Предоставляются Compliance-услуги, в том числе по защите АСУ ТП. Штат компании 1300+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Хабаровске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерства обороны России.